Automobilisten kennen dit blauwe bord niet, maar negeren kost je zomaar 200 euro

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Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk of Spanje gaat, ziet langs de snelweg steeds vaker een blauw bord met een witte ruit opduiken. Negeer je de bijbehorende regels, dan valt er zomaar een boete tot 200 euro op je deurmat.

Het bord markeert een gereserveerde rijstrook die files moet terugdringen en schoner verkeer moet stimuleren. Alleen wie aan de voorwaarden voldoet mag erop rijden, en juist dat zorgt bij buitenlandse bestuurders nog voor flink wat verwarring.

Andere regels in Frankrijk en Spanje

In Frankrijk heet de strook een voie réservée. Daar mogen carpoolers met minstens twee inzittenden rijden, net als taxi's, het openbaar vervoer en volledig elektrische auto's met een groene Crit'Air-sticker. Rijd je er als enige inzittende in een gewone auto, dan kost dat 135 euro.

Spanje rolt hetzelfde idee uit onder de naam VAO-strook. De regels lijken op de Franse, maar kennen hun eigen nuances: soms volstaan twee personen, in andere regio's moeten er minstens drie in de auto zitten. Als eenzame bestuurder mag je er alleen op met een motor of met een ECO- of nulemissiesticker. Wie deze specifieke regels niet volgt, riskeert een boete tot 200 euro. Ook Duitsland en Oostenrijk testen het bord inmiddels.

Camera's tellen je inzittenden

De handhaving wordt steeds slimmer. Lokale autoriteiten zetten camera's in die dwars door de voorruit het aantal inzittenden tellen. De beperking geldt vaak alleen tijdens de spits, wat de borden via elektronische panelen langs de weg aangeven.

De boete komt gewoon naar Nederland

Nederlandse automobilisten die denken de dans te ontspringen, komen bedrogen uit. Binnen de Europese Unie worden verkeersboetes vanaf 70 euro grensoverschrijdend geïnd, dus de rekening belandt uiteindelijk gewoon via het CJIB op de mat. Omdat de witte ruit ook in Duitsland en Oostenrijk wordt getest, loont het de komende jaren om voortaan even te checken of je die aparte rijstrook wel op mag.