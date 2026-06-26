In Nederland kost dit je 440 euro, in Italië ben je meteen je rijbewijs kwijt

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
In Nederland kost dit je 440 euro, in Italië ben je meteen je rijbewijs kwijt

Iedereen weet dat het verboden is, maar toch gebeurt het massaal: even je telefoon pakken achter het stuur. In Nederland kost dat je een fikse boete, maar wie het deze zomer in Italië doet, kan zijn vakantie abrupt zien stranden.

In Nederland weet je waar je aan toe bent. Wie tijdens het rijden zijn telefoon vasthoudt, krijgt een boete van 440 euro, de hoogste standaardboete die het land kent. Handsfree bellen mag wel, zolang het toestel maar in een houder zit en je het niet vastpakt.

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63.000 rijbewijzen

In Italië gaat het sinds eind 2024 een stuk verder. Onder de aangescherpte verkeerswet nemen agenten je rijbewijs ter plekke in als ze je met de telefoon in de hand betrappen, boven op een boete die in de honderden euro's loopt. Dat het menens is, blijkt uit de cijfers: in 2025 namen de Italianen ruim 63.000 rijbewijzen in, bijna 66 procent meer dan een jaar eerder.

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Geldt alleen in Italië

Toch is het minder dramatisch dan veel verhalen doen geloven. Een Italiaanse rijontzegging geldt namelijk alleen binnen Italië. Je raakt je rijbewijs dus ter plekke kwijt en kunt je vakantie niet zelf rijdend voortzetten, maar eenmaal terug in Nederland mag je gewoon weer de weg op. Vervelend voor je reis, maar geen ramp voor de lange termijn.

Zo voorkom je het

Voorkomen is simpel. Zet je telefoon in een houder en bedien hem handsfree of via het systeem van je auto, want dan ben je niet in overtreding. Oortjes of een koptelefoon zijn in Italië wel verboden, alleen een los oortje mag. En bedenk dat Italië niet het enige land is dat hierop jaagt, want ook in onder meer België kun je je rijbewijs kwijtraken voor een telefoon in de hand.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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