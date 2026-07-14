Zonder dit ene vergeten document heb je deze zomer een probleem aan de Duitse grens

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Wie deze zomer met de auto naar Duitsland gaat, kan aan de grens onverwacht staande gehouden worden. En dan blijkt dat een vertrouwd identiteitsbewijs niet volstaat.

Duitsland controleert sinds september 2024 weer aan zijn landsgrenzen, ook die met Nederland. De controles zijn verlengd tot zeker half september 2026. Dat betekent dus dat je de hele zomervakantie het risico loopt op een grenscontrole. Het gaat om steekproeven, geen permanente slagbomen. Of en wanneer je wordt gecontroleerd, is dus niet te voorspellen. De kans daarop is het grootst op de A1, A7, A12 en A76.

Rijbewijs telt niet

Zo'n steekproef klinkt niet spannend, maar je kunt aardig tegen de lamp lopen als je één document niet bij je hebt. Want anders dan in ons eigen land, is je Nederlandse rijbewijs in Duitsland geen geldig identiteitsbewijs. Word je gecontroleerd, dan moet je een paspoort of identiteitskaart laten zien. dat geldt niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor alle andere inzittenden, inclusief kinderen.

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Sluiproute helpt niet

De verleiding is groot om een controle te omzeilen via een klein grensdorp. Toch werkt dat vaak averechts. Die weggetjes zijn niet gemaakt voor grote stromen vakantieverkeer. Daardoor kan al snel file ontstaan, bovendien zijn ook kleinere overgangen zijn niet automatisch gevrijwaard van controles. Meestal ben je sneller als je gewoon op de snelweg blijft.

