Dacia Hipster: EV van de toekomst heeft 200 km range en gaat 90 km/h

Als je Dacia vraagt, is dit de auto van de toekomst. De Dacia Hipster Concept is namelijk elektrisch, compact, licht, slim en betaalbaar. Tegelijkertijd heeft-ie een kleine range, gaat-ie maar 90 km/h en is het strikt genomen geen auto …

De Dacia Hipster Concept is drie meter lang. Laat dat even op je inwerken. Een Dacia Spring – ook een kleine elektrische auto – meet 3,70 meter. Dat maakt de Hipster een héél kort autootje. Denk Smart Fortwo, maar dan 30 centimeter langer.

Toch heeft De Dacia Hipster vier zitplaatsen en een kofferbak. Beter gezegd heeft de Hipster vier zitplaatsen óf een kofferbak. Want de bagageruimte varieert van slechts 70 liter met vier personen aan boord, tot 500 liter met de achterbank neergeklapt. De achterste hoofdsteunen vouwen daarbij opzij.

Dacia Hipster: 200 kilometer range

Dacia belooft een actieradius van 200 kilometer en verkondigt dat 94 procent van de automobilisten in Frankrijk minder dan 40 kilometer per dag afleggen. Volgens die logica is 200 kilometer range genoeg voor een hele werkweek …

Over bescheiden cijfers gesproken: de Hipster is 20 procent lichter dan de Spring en weegt dus maar 750 kilo. Als het prijskaartje ook 20 procent ‘lichter’ wordt, dan hebben we het over een autootje van 15.000 euro. Precies wat de EU voor ogen heeft (zie onderstaand artikel).

Wat is de Dacia Hipster? Geen auto

Maar nog belangrijker dan de prijs, is het existentiële vraagstuk: wat is de Dacia Hipster? Het is in elk geval geen volwaardige auto. Met zijn topsnelheid van 90 km/h valt-ie mogelijk in de L7e-categorie voor microcars. Alleen mogen die eigenlijk maar 600 kg wegen. Andere eisen zijn maximaal 20 pk, rijbewijs B verplicht en een nummerbord.

Microcars hoeven geen airbags te hebben, maar Dacia plaats er toch twee: voor de bestuurder en de bijrijder. Het idee is dat je je telefoon gebruikt als multimedia- en navigatiesysteem. Het geluid klinkt uit een draagbare bluetooth luidspreker die je kunt bevestigen aan een YouClip-bevestigingspunt. Dacia gebruikt dit systeem voor het vastklikken van bevestigingshaken, lampen en bekerhouders al langer.

Hoe nu verder? Dacia moet de Hipster Concept bijschaven tot een productiemodel en navragen tot welke categorie microcars hij behoort. Wordt vervolgd, dus.