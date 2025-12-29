Nieuws

Je wordt niet zomaar Auto Review Auto van het Jaar. De jongste winnaar is de Dacia Bigster. Onder meer vanwege deze 5 (+1) jaloersmakende eigenschappen.

1. Naar Barcelona zonder tanken

De Bigster G-140 heeft een 50 liter lpg-tank en is daarmee hét recept tegen actieradiusstress, want hij kan in theorie 1500 kilometer rijden zonder stoppen. Vul je de benzine- en lpg-tank maximaal (samen 100 liter) en heb je geen al te zware rechtervoet, dan is de actieradius onverslaanbaar in deze klasse.

2. Aanhanger of caravan trekken met rijbewijs B

en aantal Bigster-modellen mag 1500 kilo trekken en de auto-aanhangercombinatie blijft dankzij het betrekkelijk lage eigen gewicht van de Dacia ruim onder de 3500 kilo. Dat betekent dat je geen speciaal aanhangerrijbewijs hoeft te hebben als je bijvoorbeeld met een flinke caravan op vakantie wilt.



3. Dat is slim: de YouClip

In de accessoirebrochure van de Dacia Bigster vind je een heleboel slimme en gunstig geprijsde oplossingen onder de naam YouClip. We zien onder andere een kledinghanger en een tablethouder die je aan de voorstoel kunt klemmen. Maar ook een bekerhouder mét lamp achterin en een draadloze inductielader voor je smartphone.

4. Niet alleen stoer, maar ook luxe

Achter dat stoere uiterlijk gaat stiekem een hele luxe auto schuil. Kies het juiste uitrustingsniveau en het ontbreekt je in de Dacia Bigster aan niets. Een 360-graden camera bijvoorbeeld. En bijna alles is elektrisch bedienbaar, van de stoelen en het panoramadak tot de achterklep aan toe. Ook luxe: niet alle bedieningsfuncties zijn verwerkt in een scherm, de Bigster heeft nog voldoende ouderwets fijne knoppen.

5. Praktisch: hier zit de Big in Bigster

De Bigster is serieus BIG: naast dat er vijf passagiers heel prettig kunnen zitten heb je een flinke bagageruimte, volgens Dacia met 702 liter zelfs de grootste in zijn klasse. De achterbank kun je 40/20/40 neerklappen, waardoor je tot meer dan 1900 liter laadruimte krijgt. Ook de aflegruimte in de cabine is aangenaam groot: je kunt er 40 liter aan kleine spulletjes kwijt.

6. Ook de garantie is BIG: 7 jaar!

Dacia gelooft écht in de kwaliteiten van hun auto’s en geeft bij bestelling tot en met 31 december 2025 zeven jaar garantie. In 2026

biedt Dacia tegen gunstige voorwaarden ook meer dan de standaard drie jaar garantie op de Bigster (en andere modellen).