Tests

De Skoda Octavia heeft geen driecilinder meer. Hoera! Begrijp ons niet verkeerd: de motor beviel prima, maar in een auto met het formaat van de Skoda Octavia willen we graag minimaal één cilinder meer. En dat is nu gebeurd.

Hoe je het ook wendt of keert, een viercilinder loopt nu eenmaal mooier dan een driecilinder. De eerdere basismotor van de Skoda Octavia was een klassiek voorbeeld van downsizing. Hierbij werd de kleuterinhoud van 999 cc gecompenseerd door turbotechnologie om toch nog enigszins volwassen over te komen. Alsof je een kind in een maatpak hijst.

Toegegeven: de driecilinder van de Skoda Octavia was heel zuinig, maar tegelijkertijd blonk hij niet uit in soepelheid. Prima voor een stadsauto waarmee je hoofdzakelijk korte ritjes maakt, maar minder gepast in een gezins-/zakenauto die kilometers moet vreten. Juist dan wil je rust aan je hoofd en niet dat typische driecilindergeluid horen, ook al wist Skoda dat met een goede isolatie beperkt te houden.

Met onze gratis nieuwsbrief ontvang je wekelijks een rijtest van een populaire auto.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Skoda Octavia mild hybride

Maar dat alles is nu verleden tijd. De nieuwe basismotor met mild hybride-technologie telt vier cilinders en heeft een grotere inhoud van 1,5 liter. Dat is nog steeds minder dan de kloeke tweeliters van weleer, maar ook wij begrijpen dat de wereld veranderd is. Het vermogen bedraagt 115 pk. Dat is net aan, maar voldoet in ons vlakke Nederland.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Zuiniger rijden met cilinderuitschakeling

De viercilinder basismotor heeft cilinderuitschakeling, die afhankelijk van het toerental en de belasting twee cilinders op non-actief zet en daarmee brandstof bespaart. Skoda geeft voor de Combi een gemiddeld verbruik op van 5,4 l/100 km (1 op 18,5) en dat ligt maar iets boven dat van de oude driecilinder (5,3 l/100 km, 1 op 18,9). We hebben het hier over de standaardversie met handbediende zesbak. Wie de automatisch schakelende DSG-transmissie neemt, is met 5,1 l/100 km (1 op 19,6) nog zuiniger onderweg.

Traditioneel als we zijn, schakelen we liever zelf. En meteen valt op dat het geratel van de driecilinder heeft plaatsgemaakt voor een meer sonore viercilinderklank. Die is bij hogere toerentallen wellicht iets te nadrukkelijk te horen, maar is nooit zo opdringerig als iemand die je bij de ingang van een supermarkt een abonnement op een dagblad probeert aan te smeren.

Storende dreunfrequenties treden niet op en de goed gekozen versnellingsbakverhoudingen en de nauwkeurigheid waarmee de zesbak zich laat bedienen, zorgen ervoor dat je er een vlotte rijstijl op kunt nahouden.

Skoda Octavia Combi verbruik

Een vermogen van 115 pk is niet heel veel, maar wie rustig en ontspannen rijdt, heeft hieraan meer dan voldoende. Daarbij helpt het dat het maximumkoppel van 220 Nm al bij 1500 toeren per minuut beschikbaar is. En van een turbogat is geen sprake. Na een testrit over Oostenrijkse snelwegen met 130 km/h en Tsjechische binnenwegen gaf de boordcomputer een keurig verbruik van 5,2 l/100 km aan, precies de fabrieksopgave.

Lees de volledige test van de Skoda Octavia in Auto Review 08/2024.