Waarom de Skoda Octavia Combi plotseling 3000 euro goedkoper is geworden

Eerder dit jaar werd de Skoda Octavia bijgepunt. Tot voor kort moest je minimaal 34.990 euro meenemen naar de Skoda-dealer om het model als Combi te bemachtigen, maar met de introductie van een nieuwe uitvoering is die prijs flink gedaald.

De Skoda Octavia Combi is nu namelijk als Edition te bestellen vanaf 31.990 euro. Daarmee is de stationwagon 3 mille goedkoper geworden. Hij heeft de 1.5 TSI viercilinder benzinemotor onder de motorkap, die 115 pk levert. Het is dezelfde motor waarmee de Selection werd geleverd, het oude instapmodel.



Skoda Octavia Edition

Meestal is een nieuw instapmodel kariger uitgerust dan de oude instapper, maar dat is in dit geval niet zo. Vooral koukleumen zullen tevreden kijken naar de nieuwe standaarduitrusting: de Edition heeft namelijk - in tegenstelling tot de Selection - stoel- en stuurverwarming. Daarbij komt dat ook de voorruitverwarming is inbegrepen.



Verder is de Edition-uitrusting gelijk aan de oude standaarduitrusting. Hiermee kom je al niets tekort, standaard zijn onder andere:

Lichtmetalen velgen

LED-koplampen en dagrijverlichting

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

10 inch digitaal instrumentarium

Parkeersensoren voor en achter

Keyless entry en start

Octavia Combi goedkoper dan hatchback

De Edition is alleen verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak. Als je een Skoda Octavia met automaat wilt, ben je alsnog veroordeeld tot de Octavia Selection. Die is met een 7-traps DSG-versnellingsbak verkrijgbaar vanaf 36.990 euro. De meerprijs van een automaat loopt daarmee op tot maar liefst 5000 euro. En dan heb je geen stoelverwarming ... Maar wel een wat gunstiger verbruik vanwege de mild hybrid-aandrijflijn die de versies met automaat hebben.



Ook opvallend: omdat de aanbieding alleen geldt voor de Combi, is deze een stuk voordeliger geworden dan de hatchback. Normaal gesproken betaal je een meerprijs van 1000 euro voor de stationwagon-variant, maar door de introductie van de Edition ligt de vanafprijs van de Combi nu 1500 euro ónder de hatchback.