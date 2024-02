4 nieuwigheidjes van de Skoda Octavia (2024) die je niet direct ziet

Nieuws

Het kan niet op bij Skoda. Na de facelift van de Skoda Scala en Kamiq, heeft nu ook de Skoda Octavia een cosmetische ingreep gekregen. Omdat je dit er niet direct vanaf ziet, zetten we de 4 belangrijkste vernieuwingen op een rij.

1 - Never change a winning team

Dat het design in grote lijnen gelijk is gebleven, is te verklaren. De Octavia is 4 jaar na zijn debuut nog altijd een succes. Het is de bestverkochte Skoda wereldwijd. Ook Nederland is het model nog niet zat; afgelopen januari was het met 786 registraties de populairste Skoda van ons land.

De optionele led-matrixverlichting heeft in het vervolg een grootlichtassistent. Daarmee kun je in principe altijd met grootlicht rijden; de auto zorgt ervoor dat andere verkeersdeelnemers niet verblind worden. Ze produceren 40 procent meer licht. De standaard ledkoplampen zijn gewijzigd, evenals de grille die nu meer rechtop staat. Ook de achterlichten zijn iets veranderd, net als de bumpers.

2 - Cognac en schillen van koffiebonen

Elke Octavia is uitgerust met een 10-inch digitaal instrumentarium en een net zo groot centraal display voor het infotainment. Nieuw is dat dit laatste scherm ook leverbaar is in de grootte van 13 inch. Je vindt het ook in de nieuwe Skoda Kodiaq en Skoda Superb. Zowel aan de boven- als aan de onderkant van het scherm vind je handige sneltoetsen.

De stem-assisttent - die net als de grote hit van volkszanger Jan Smit Laura heet - wordt binnenkort voorzien van ChatGPT. Dan kun je Laura bijvoorbeeld vragen wat de definitie is van de palingsound, om maar wat te noemen.



Een draadloze oplader voor je smartphone is standaard vanaf de Selection, het tweede uitrustingsniveau. Wie haast heeft, kan zijn telefoon beter opladen met een van de USB C-poorten. Die hebben een hoger vermogen (45 W) waarmee smartphones drie keer sneller dan eerst zijn op te laden.

Tip voor wie zijn nieuwe Octavia gaat samenstellen: de nieuwe cognackleurige leren bekleding staat het interieur heel goed. Het is op duurzame wijze gelooid waarbij is gebruikgemaakt van de schillen van koffiebonen. De koffie die van de bonen gezet wordt, drinken de fabrieksmedewerkers op.



3 - Weer een beetje slimmer

'Simply Clever' en Skoda zijn net als Fred Astaire en Ginger Rogers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorbeelden van deze slimme handigheidjes zijn de paraplu in het voorportier en de ijskrabber achter het tankklepje. Gek genoeg heeft Skoda het over de 'optionele' paraplu terwijl die in de Skoda Scala en Kamiq vanaf de tweede uitrusting standaard is.

Voor de nieuwe Octavia heeft Skoda zijn hersens nog eens laten kraken. Nieuw is een opbergbox waarin de achterpassagiers hun flesjes en bekers kwijt kunnen. Ook nieuw, maar optioneel: de automatische bagageruimteafdekking.

4 - Altijd een 1.5 benzinemotor



De basisversie is uitgerust met een 1,5-liter benzinemotor met 115 pk. Die komt in de plaats van de 1.0 TSI met 110 pk. Voor meer vermogen moet je bij de 1.5 eTSI zijn. Die heeft 150 pk, mild hybrid technologie en actieve cilinderuitschakeling.

Meer keuze is er vooralsnog niet; we hebben nog niets gehoord over een plug-in hybride Octavia, de 265 pk sterke Octavia RS komt niet naar Nederland, en ook de diesels kun je op je buik schrijven. Je kunt wel kiezen voor de 7-traps automaat in plaats van de standaard handgeschakelde 6-bak.

De Skoda Octavia voor modeljaar 2024 speelt leentjebuur bij de nieuwe Skoda Kodiaq en Superb en krijgt het driver alert-systeem van deze twee topmodellen. Het waarschuwt je voor vermoeidheid en kent hierbij drie niveaus: aanbeveling, waarschuwing en escalatie. Ook kan de Octavia in het vervolg zelfstandig inparkeren.

Skoda Octavia 2024 prijs en levertijd

De vernieuwde Skoda Octavia komt in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt, als vanouds als 5-deurs hatchback en als stationwagon (Combi). De grote bagageruimte van 640 tot 1700 liter voor de Combi is gebleven.

Op de prijzen moet je nog even wachten, die worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. De huidige Combi begint bij 31.490 euro en dat zal door het hogere standaardvermogen wel meer worden.