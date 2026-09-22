Waarom je vooral nu níét in Duitsland moet tanken

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Woon je vlak bij Duitsland en is je tank nog halfvol? Probeer het dan nog even uit te zingen. Vanaf 1 oktober 2026 wordt tanken bij onze oosterburen namelijk flink goedkoper.

Voor wie de afgelopen maanden dacht dat goedkoop tanken in Duitsland definitief verleden tijd was, hebben we goed nieuws. De Duitse regering heeft samen met de deelstaten besloten de energiebelasting op benzine en diesel vanaf 1 oktober met 14 cent per liter te verlagen.

Benzine in Duitsland wordt 17 cent goedkoper

Omdat je daardoor ook minder btw betaalt, komt de totale belastingverlaging uit op ongeveer 17 cent per liter. De maatregel geldt voorlopig tot het einde van 2026.

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En dat maakt nogal wat uit. Zeker voor Nederlandse automobilisten die vanuit Groningen, Drenthe, Overijssel of Gelderland binnen een paar minuten bij een Duitse pomp kunnen staan. Wie dicht bij de Belgische grens woont, is overigens nog beter af. Want zelfs na de Duitse prijsverlaging per 1 oktober is de benzine daar nog zo’n 15 cent per liter goedkoper dan bij de oosterburen.

Bespaar 15 euro per tankbeurt

Op dit moment is Duitsland al goedkoper dan Nederland, maar het verschil is nog relatief bescheiden. Op 22 september kost een liter E10 gemiddeld ongeveer 2,27 euro in Duitsland en 2,41 euro in Nederland. Dat is een verschil van zo'n 13 à 14 cent per liter. Tank je 50 liter, dan bespaar je daarmee momenteel ongeveer 6,70 euro.

Als de belastingverlaging vanaf 1 oktober volledig in de Duitse pompprijs terechtkomt, dan zou E10 daar theoretisch rond 2,10 euro per liter uitkomen. Het verschil met de huidige Nederlandse gemiddelde prijs groeit dan naar ongeveer 30 cent per liter. Een tankbeurt van 50 liter is in Duitsland in dat scenario ruim 15 euro goedkoper.

Tot honderden euro's goedkoper

Daarmee ontstaat vanaf oktober opnieuw een merkwaardig Nederlands verschil. Niet doordat de benzinebelasting in Enschede lager is dan in Rotterdam, maar simpelweg doordat inwoners van het oosten een goedkope Duitse pomp binnen handbereik hebben. Als Duitsland straks rond de 30 cent per liter goedkoper is dan Nederland, kan zelfs een korte omweg zich snel terugverdienen.

Zeker gezinnen met twee auto's of automobilisten die veel kilometers maken, kunnen op jaarbasis tientallen tot honderden euro's verschil merken.

Gaat Duitsland België achterna?

Helemaal nieuw is de Duitse tankkorting overigens niet. Van begin mei tot eind juni verlaagde Duitsland de energiebelasting al eens met ongeveer hetzelfde bedrag. Daarna verdween de tijdelijke korting en steeg de belastingdruk weer. Nu haalt de Duitse regering dezelfde truc opnieuw uit de kast. Aanleiding zijn de door de internationale spanningen sterk gestegen brandstofprijzen.

De nieuwe korting moet daarom vanaf 1 oktober tot en met het einde van het jaar voor verlichting zorgen. Voor 2027 onderzoekt Duitsland bovendien een tijdelijke maximumprijs voor brandstof. Wel moet nog worden uitgewerkt hoe zo'n prijsplafond precies zou functioneren. België hanteert al sinds 1974 officiële maximumprijzen voor autobrandstoffen. Maar ook Luxemburg en diverse Zuidoost-Europese landen kennen systemen om de brandstofprijzen in de hand te houden.