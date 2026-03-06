Nieuws

De brandstofprijzen zijn deze week opnieuw gestegen door onrust in het Midden-Oosten. Dat maakt het steeds interessanter om over de grens te tanken, al moet je wel oppassen dat je niet deze veelgemaakte fout begaat …



De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) is op het moment van schrijven al gestegen tot maar liefst €2,369, zo blijkt uit cijfers van United Consumers. Diesel is zelfs nog harder gestegen en staat nu op €2,375 per liter. Daarmee is diesel trouwens voor het eerst sinds 2022 duurder dan benzine.

Onrust in Midden-Oosten drijft prijzen op

De stijgende prijzen hangen direct samen met de onrust in het Midden-Oosten. Zulke geopolitieke spanningen zorgen er vrijwel altijd voor dat olieprijzen omhoogschieten, waardoor automobilisten dat uiteindelijk merken aan de pomp.

Volgens de huidige verwachting kunnen de brandstofprijzen de komende tijd nog verder oplopen. Zeker bij tankstations langs de snelweg liggen de prijzen vaak het hoogst, omdat daar meestal de landelijke adviesprijs wordt gevraagd. Wie een betere deal zoekt, kan zijn/haar heil beter bij lokale tankstations zoeken.

Over de grens tanken lijkt aantrekkelijk

Als je nog goedkoper uit wilt zijn, moet je echter naar een van onze buurlanden gaan. Wanneer de prijzen in Nederland stijgen, kijken veel automobilisten automatisch naar België of Duitsland. Brandstof is daar vaak goedkoper, waardoor een korte rit over de grens al snel aantrekkelijk lijkt.

Maar juist daar gaat het vaak mis. Wie direct bij het eerste tankstation na de grens stopt, betaalt regelmatig nog steeds een relatief hoge prijs.

De valkuil net over de grens

Tankstations vlak bij de grens weten dat veel Nederlanders speciaal voor goedkopere brandstof komen. Daardoor liggen de prijzen daar vaak hoger dan bij tankstations verder landinwaarts.

Het kan daarom lonen om nog tien tot twintig kilometer door te rijden. In veel gevallen daalt de literprijs dan merkbaar, waardoor het voordeel van tanken in het buitenland pas echt zichtbaar wordt.

Even doorrijden kan geld schelen

Wie echt wil besparen op brandstof doet er dus goed aan om niet alleen de grens over te steken, maar ook even verder te kijken. Net als in Nederland geldt namelijk dat prijzen per locatie sterk kunnen verschillen.