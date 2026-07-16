In dit steeds populairdere vakantieland is benzine bijna euro goedkoper dan in Nederland

Nieuws

Spanje het goedkoopste tankland van Europa? Dat klopt misschien als je alleen naar de allerpopulairste vakantielanden kijkt. Er zijn landen waar benzine véél goedkoper is. Met name één land springt eruit.

Als je vroeger via Luxemburg naar Frankrijk reed, zag je al van verre de files met Nederlandse auto’s, op weg naar het eerste het beste tankstation. Benzine was in Luxemburg traditioneel stukken goedkoper dan in Nederland, België en Frankrijk.

Sterker nog, Luxemburg behoorde tot de allergoedkoopste tanklanden van Europa. En tja, als er ergens een voordeeltje te halen valt, dan zijn Nederlanders er als de kippen bij. Ook al moeten ze daarvoor een uur in de rij staan.

Mis geen voordeeltje, meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Benzineprijs Luxemburg

Nog altijd is benzine in Luxemburg veel goedkoper dan bij ons. Voor een liter E10 betaal je in het hertogdom gemiddeld 1,684 euro, oftewel ruim 60 cent per liter minder dan in Nederland. Op een 50-litertank scheelt dat toch mooi 30 euro!

Spanje niet goedkoopste tankland Europa

Volgens de ANWB is tanken in Spanje echter nog een stukje goedkoper. Daar betaal je volgens de bond gemiddeld 1,57 euro voor het vloeibare goud. Aan de andere kant is Spanje best een eind rijden …. Bovendien is het er loeiheet. En dat geldt in de zomer meestal ook voor Kroatië, Hongarije, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, Cyprus en Andorra. Allemaal landen waar de benzine even goedkoop of zelfs nog goedkoper is dan in Spanje.

Houd je hoofd koel en je spaar je portemonnee

Ben je dit jaar toe aan een coolcation? Oftewel, ga je liever naar een land waar je het zweet niet uitbreekt zodra je uit je campingstoel opstaat? Maar heb je ook geen zin om de hoofdprijs voor een liter benzine te betalen? Dan kunnen we Zweden aanraden, een land waar trouwens steeds meer Nederlanders naartoe gaan om vakantie te vieren.

Benzine in Zweden bijna euro goedkoper

In Zweden kost de benzine volgens een bekende Zweedse bron gemiddeld maar 14,73 kronen per liter. Maar één bron is geen bron, dus keken we ook nog even naar een tweede. Die meldt een landelijk gemiddelde van slechts 14,68 kronen. Als we van deze twee bronnen uitgaan, betaal je in Zweden omgerekend nog geen 1,34 euro voor een liter benzine. Dat scheelt bijna 20 cent per liter met Spanje en bijna een hele euro met Nederland!

Ook goedkope diesel in Zweden

Diesel is een stukje duurder dan benzine, al kunnen we een literprijs van 1,48 euro (16,30 kronen) zeker niet hoog noemen. Ga je via de Sontbrug vanuit Kopenhagen naar Malmö? Rijd na aankomst op het Zweedse vasteland dan nog een stukje door. Want in en rond Malmö zelf is de benzine zo'n 10 eurocent duurder dan enkele kilometers verderop.

Overigens zijn de prijsverschillen tussen tankstations aan de hoofdverkeerswegen en daarbuiten in Zweden veel minder groot dan in Nederland en Duitsland. Je hoeft dus niet eerst via onverharde wegen door de donkere bossen te rijden om een goedkoop tankstation te vinden.

E85 helemaal spotgoedkoop

Echt spekkoper ben je in Zweden als de motor van jouw auto E85 verdraagt. Dat is benzine met 15 procent bio-ethanol. Dat kost maar zo’n 93 eurocent per liter! Dat heeft alles te maken met de BioPower-motoren die Saab speciaal voor deze brandstof ontwikkelde. Ook de FlexiFuel-motoren van Volvo en Ford zijn geschikt voor het goedje. Niet in je gewone benzineauto gooien, want daar kan-ie niet tegen!

En de prijzen van bier en wijn dan?

Mocht je de prijzen voor vloeibare versnaperingen voor jezelf belangrijker vinden dan de kosten van benzine? Weet dan dat alcoholische dranken niet echt goedkoop zijn in Zweden. Maar daarvan mag je – mits je ouder bent dan 20 jaar - best grote hoeveelheden meenemen, mocht je dat willen …