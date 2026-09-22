Waarom we in Nederland kunnen fluiten naar de mooiste Hyundai

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Is het een retromodel van Lamborghini voor de gewone man? Nee, dit is een Hyundai Ioniq V. De jaren zeventig waren overduidelijk de inspiratiebron voor de designers. Maar wil je spontaan je elpees van ABBA en je broek met wijde pijpen van zolder halen, bespaar je de moeite. Deze auto is niet voor Nederland en België bestemd.

In China is er voor de autoliefhebber veel te ontdekken. Het barst er van de automerken waarvan wij nog nooit gehoord hebben, zoals Haval, Jetour en Wuling. Maar het land is zo groot en machtig dat ook bekende Europese en Zuid-Koreaanse automerken er alles aan doen om er in de smaak te blijven vallen.

Zo heeft Audi er een eigen ‘goedkoop’ merk gelanceerd: AUDI (met vier hoofdletters, maar zonder de ringen). En Volkswagen heeft verschillende Chinese modellen die bij ons helemaal niet te koop zijn, zoals de ID.6 Crozz en de ID. Unix 6, 7 en 8.

Ook Hyundai doet een duit in het zakje en brengt alleen in China de Ioniq V uit. Kijk je door je oogharen, dan lijkt het zelfs wel een compacte klassieke Lamborghini. De Ioniq V staat eind september in de Chinese showrooms.

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Echt alleen voor China

Het lijkt alsof de ontwerpers heel goed hebben gekeken naar de automode van de jaren zeventig. Dat is niet zo gek. Victor Andrean, een Nederlandse Hyundai-ontwerper, vertelde ons dat die periode de beste tijd was voor auto-ontwerpers. Ze werden niet te veel gehinderd door veiligheidseisen en kregen meer vrijheid van de bazen en de boekhouders om bijzondere auto’s te maken.

Maar helaas, wij kunnen fluiten naar deze Ioniq V. Hij is volledig onder leiding van het Hyundai China Design Centre ontworpen en is specifiek op Chinese consumenten afgestemd, zegt Hyundai. Dat betekent waarschijnlijk dat hij vol games, waarschuwende piepjes, kinderachtige stemmetjes en schreeuwerige kleuren zit - dát kunnen we dan weer missen als kiespijn. Het enorme touchscreen is in elk geval erg Chinees, net als het ontbreken van knoppen. De bestuurder heeft alleen een head-up display en geen instrumentarium voor zijn neus.

De Ioniq V heeft een volledig gesloten voorkant en dus geen grille of nep-grille. Vanaf de A-stijl loopt de daklijn geleidelijk naar beneden, een typisch stijlelement uit de jaren zeventig. Verder beschikt hij over frameloze portieren en zwarte raamomlijstingen.

Geen knoppen, alleen maar schermen

Al zie je dat niet meteen op de foto’s, de Ioniq V is met zijn lengte van 4,90 meter best een grote auto; ruim 25 centimeter langer dan 'onze' Ioniq 5. Je moet wel een soepel gestel hebben als je wilt instappen, want de Ioniq V is nog geen anderhalve meter hoog. En dat voor een prijs van omgerekend 15.000 euro.

De Ioniq V heeft één elektromotor en is verkrijgbaar in twee vermogensvarianten: 188 en 225 pk. Afhankelijk van de uitvoering heeft de EV een batterij van 53,5 of 66,8 kWh. De verschillende uitvoeringen hebben omgerekend een WLTP-actieradius tussen de 420 en 530 kilometer.

We eindigen toch hoopvol. Hyundai is van plan om de designtaal van dit model in de toekomst ook buiten China toe te passen. In welke vorm is onduidelijk, maar het lijkt ons een wijs besluit.