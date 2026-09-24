Hoe 50 km/h rijden in een 30-zone je financieel ruïneert

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Je rijdt rustig door de stad en passeert een rood 30 km/h-bord. De auto’s voor en achter je blijven stug 50 km/h rijden en jij doet braaf mee. Ineens kun je een torenhoge boete aan je broek krijgen.

Hoe hoog de boete precies uitvalt, is afhankelijk van de situatie. In de bebouwde komt trekt de politie eerst een meetcorrectie van 3 km/h af van je gemeten snelheid. Dus als je braaf 50 km/h rijdt, ga je 17 km/h te snel in de 30-zone. Het boetebedrag bedraagt 282 euro plus 9 euro administratiekosten.

Ga je niet 50 km/h maar 55 km/h, zoals gebruikelijk in de bebouwde kom, dan rijd je 22 km/h te hard en stuurt het openbaar ministerie je een tikkie voor maar liefst 385 euro plus administratiekosten.

Wijze les: als je 100 euro wil besparen, laat dan het gaspedaal los als je in een 30-zone belandt zodat de auto iets vertraagt. Want geflitst worden met 50 km/h is véél goedkoper dan met 55 km/h.

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Blijf sowieso onder 64 km/h

Neem je het niet zo nauw met de snelheidsregels, brand in ieder geval ‘64 km/h’ in je geheugen als absolute bovengrens in 30-zones. Want ga je méér dan 30 km/h te hard in een 30-zone (dus 61 km/h of harder na 3 km/h correctie), dan krijg je geen gewone boete meer maar een strafbeschikking van het OM. Compleet met een aantekening op je strafblad.

Bovendien kan de politie in 30-zones je rijbewijs al invorderen bij een overschrijding van 30 km/h te hard (dus vanaf 61 km/h na correctie). Bij 20 km/h te hard speelt dit niet.