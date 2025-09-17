Deze belachelijke BMW-neus was de schuld van China

Nieuws

Met de nieuwe BMW iX3 neemt BMW afstand van de idioot grote grilles. Eindelijk, vinden wij. Maar aan de andere kant van de wereld houden de BMW-dealers hun hart vast. China is dol op de oversized neus van de laatste BMW’s.

Running gag

In Nederland en Europa waren de idioot grote nieren in de grille van met name de luxere modellen van BMW een soort van running gag. De afgelopen jaren hebben we er heel wat grappen aan besteed met z’n allen. Met de komst van de BMW iX3, die door BMW heel zelfverzekerd Neue Klasse wordt genoemd, lijkt de uitspatting te verdwijnen uit het straatbeeld en zijn voetgangers weer veilig niet opgezogen te worden.

Vormgeving gericht op China

Hoe maf wij die grote grille ook vinden, bij BMW waren ze echt niet gek. Luxemerken als BMW, Audi en Mercedes zijn erg populair in China. De vormgevers van die merken krijgen dan ook als opdracht om nieuwe designs op de smaak van de Chinezen af te stemmen. Als ze daar grote gapende gaten willen, kunnen ze blijkbaar grote gapende gaten krijgen.

De smaak van de Chinezen is doorgaans wat meer uitgesproken dan die van Europeanen en Amerikanen, zeker wanneer het gaat om luxeproducten. Dat zie je terug in het design van auto’s; met opvallende details, schreeuwende lichtunits en scherpe vouwen proberen merken op te vallen en de interesse van de nouveau riche in Beijing en Shanghai te wekken.

Neue Klasse BMW iX3

Met de nieuwe iX3 stapt BMW af van de enorme grille. Dit volledige elektrische model is gericht op de hele wereld en moet ook een succes worden in Europa en Nederland. In ons ‘doe maar gewoon’-landje rijden we (op wat plekken na) het liefst wat anoniemer door het verkeer.

Daar komt bij dat een traditionele grille voor een EV juist inefficiënt is. Koeling voor een grote zware motor is niet nodig, en de stroomlijn wordt door een open grille juist hinderlijk onderbroken. Slecht voor de actieradius. De iX3 wordt een belangrijke auto voor BMW die een nieuw tijdperk moet inluiden met vooral veel elektrisch succes. En … een schattig klein neusje.

Waar komen die nieren van BMW eigenlijk vandaan?

De BMW 303 (zie foto hierboven) was de eerste BMW met de typerende nieren in de grille. Sinds die klassieker heeft elke BMW een paar nieren meegekregen. Door de jaren heen veranderde de vorm. Ze werden kleiner. Ze werden enorm, maar de grille, met het blauw/witte logo erboven is wereldwijd herkenbaar.