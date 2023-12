Aankooptips tweedehands Audi A4 B9 (2015-): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Het tijdloze design maakt een tweedehands Audi extra aantrekkelijk. De B9-generatie van de Audi A4 is een schoolvoorbeeld. Hij oogt nog zo fris als een hoentje, terwijl-ie al sinds 2015 meedraait. Is zijn techniek net zo onverwoestbaar en tijdloos als de buitenkant?

Op het eerste gezicht kun je de A4 B9 nauwelijks onderscheiden van zijn voorganger, de B8. Maar kijk je beter, dan zie je de wijzigingen wel degelijk. De grille is lager en breder, uit de koplampen en de achterlichten is een subtiel hoekje gesneden. Onderhuids heeft Audi ook het nodige aangepast. Zo is de Audi A4 B9 gemiddeld zo’n 120 kg lichter dan zijn voorganger. Maar dat is zeker niet het enige.



Audi A4 B9 beter dan B8



Audi was het aan zijn stand verplicht om de nieuwe A4 meer moderne veiligheidssystemen te geven Maar ook om hem degelijker te maken. Want de Audi A4 B8 kende de nodige kwaliteitsproblemen. Vooral de ellende met de uitrekkende distributiekettingen zijn berucht, om nog maar te zwijgen van de nukkige S-tronic-versnellingsbakken.

De Audi A4 van deze generatie is in eerste instantie een erg comfortabele auto. Vooral het geluidscomfort valt ons op. Dat is deels te danken aan de zeer lage Cw-waarde van 0,23, die het windgeruis tot een minimum beperkt.



A4 is bestverkochte Audi in Nederland



Als je alle generaties bij elkaar optelt, is de A4 tot op heden de bestverkochte Audi van Nederland. Toch zie je aan de verkoopcijfers van de huidige generatie Audi A4 dat het segment van de zakensedan op zijn retour is. Terwijl de A4 B8 gedurende zijn hele carrière goed was voor bijna 36.000 stuks, komt de teller bij de B9 tot dusver niet eens voorbij de 15.000.



De gezamenlijke Audi-verkopers wisten in 2021 en 2022 jaarlijks nog geen 900 stuks te slijten en 2023 eindigt rond datzelfde niveau. De BMW 3-serie heeft ook betere tijden gekend, maar wist in de afgelopen drie jaar toch ruim het dubbele aantal autokopers over te halen. De Mercedes C-klasse zit ergens tussen zijn landgenoten in.

Welke uitvoeringen van de A4 zijn er allemaal?



Zoals gebruikelijk was ook deze Audi A4 vanaf het begin leverbaar als sedan en stationwagon - Limousine en Avant in Audi’s eigen terminologie. Vanaf 2016 kregen ze gezelschap van de Allroad, een opgeruigde Avant met standaard Quattro-aandrijving. De meest voorkomende benzinemotoren tot 2018 waren de 150 pk sterke 1.4 TFSI en de 2.0 TFSI met 190 pk. Bij de facelift in 2018 stapte Audi over op een andere nomenclatuur voor de motortypes.



Motorversies Audi 4



De instapper heette vanaf toen 35 TFSI. Achter deze ondoorgrondelijke benaming ging een 2,0-liter mild hybrid schuil, met een vermogen van 150 pk. Daarboven volgde dezelfde aandrijflijn, maar dan met 190 pk (40 TFSI) en 245 pk (45 TFSI). Diesels zijn er in vermogen variërend van 122 (2.0 TDI) tot maar liefst 341 pk in de S4.



1.4 TFSI • 2015-2018 • 4-cil. turbobenzine • 1395 cm3 • 150 pk

35 / 40 / 45 TFSI • 2018-2023 • 4-cil. turbobenzine • 1984 cm3 (mild hybrid) • 150 / 190 / 245 pk

2.0 TFSI • 2015-2017 • 4-cil. turbobenzine • 1984 cm3 • 190 / 252 pk

2.0 TFSI MHEV • 2017-2019 • 4-cil. turbobenzine • 1984 cm3 (mild hybrid) • 190 pk

2.0 TFSI CNG • 2017-2019 • 4-cil. turbobenzine/-aardgas • 1984 cm3 • 170 pk

2.9 TFSI* (RS 4) • 2017-2023 • V6 turbobenzine • 2995 cm3 • 450 pk

3.0 TFSI* (S4) • 2016-2018 • V6 turbo­benzine • 2995 cm3 • 354 pk

2.0 TDI • 2017-2018 • 4-cil. turbodiesel • 1968 cm3 • 122 / 150 / 190 pk

30 / 35 / 40 / 45* / 50* TDI • 2017-2022 • 4-cil. turbodiesel • 1968 cm3 • 122 / 163 / 190 / 245 / 286 pk

3.0 TDI* • 2015-2019 • V6 turbodiesel • 2967 cm3 • 218 / 272* pk

S4 TDI* • 2019-2022 • V6 turbodiesel (mild hybrid) • 2967 cm3 • 341 pk

* Standaard met Quattro-aandrijving

In 2019 volgde er alweer een facelift. Daarbij kreeg de A4 een bredere en plattere grille en tussen de grille en de motorkap kwam nu een bredere strook metaal, net zoals bij de vernieuwde A1. Uiteraard ontkwamen ook de koplampen niet aan een opfrisbeurt. Bovendien zijn ze nu standaard uitgevoerd met led-techniek. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan de onderbroken led-strips. Ook de achterlichten werden ‘geblokt’

MMi-knop verdwijnt



Aan de binnenkant kreeg de A4 bij de facelift van 2019 een groter infotainmentscherm (10,1 inch). Tot veler verdriet verdween de ­MMi-knop van de tunnelconsole. Onder de diverse motorische wijzigingen was de vervanging van de zescilinder benzinemotor door een V6-diesel in de sportieve S4 wel het opvallendst.

Uitrusting Audi A4 B9



In de basisuitvoering was de Audi A4 van deze generatie uitgerust met onder meer automatische klimaatregeling en cruise­control. Voor een achteruitrijcamera of navigatiesysteem moest je bijbetalen. De versies Sport en Design hadden 17-inch lichtmetalen wielen in plaats van 16-inch exemplaren. Verder zaten de verschillen tussen de drie versies vooral in de aankleding van in- en exterieur. Vanaf 2019 heetten de uitvoeringen Pro Line, Business Edition en S Edition.

Audi A4 problemen en betrouwbaarheid



Voor oprekkende distributie­kettingen, veelvuldige S-tronic-storingen en een exorbitant olieverbruik hoef je bij deze A4 niet bang te zijn. Helaas betekent dit niet dat de B9 geheel probleemvrij is. Als bij een auto met S-tronic-bak de motor in de noodloop gaat, ligt dat vaak aan een communicatiestoring tussen transmissie en motor. Vaak biedt een reset van het versnellingsbakbrein soelaas.



Versleten tweemassavliegwiel



Net als veel andere moderne auto’s, krijgt ook de Audi A4 met handbak bij hogere kilometerstanden vaak last van een versleten tweemassavliegwiel. Voel je, met name bij het optrekken vanuit stilstand, gebonk en overmatige trillingen? Grote kans dat het vliegwiel aan vervanging toe is. Daarbij doe je er verstandig aan om de koppeling gelijk te laten 'meenemen’. Al met al is dat een dure grap.

“Als er genoeg water in de koplampen staat voor kudde goudvissen, dan zijn ze aan het eind van hun Latijn.”

Andere hardwareproblemen die zich ­kunnen voordoen, zijn defecte hydraulische motorsteunen, lekkende waterpompen (met name 1.4 TFSI) en nukkige manuele versnellingsbakken. In dat laatste geval kunnen de synchromeshes versleten zijn, maar mogelijk is ook de koppelingshulpcilinder aan het eind van zijn Latijn.

Problemen infotainment A4

Berijders van de eerste lichting A4’s van deze generatie klaagden nogal eens over het infotainment. Gelukkig zijn problemen als flikkerende schermen en een matig functionerende telefoonconnectiviteit vaak al verholpen door een software-update. Werkt het infotainment ook na een update nog niet goed, dan ligt een peperdure vervanging op de loer. Let ook op de werking van de virtual cockpit. Gaat dat tijdens het rijden spontaan uit, of gaat het knipperen? Ga dan liever op zoek naar een andere Audi A4, want reparatie/vervanging kost kapitalen.

Klein leed



Een minder grote elektronische storing die A4-eigenaren noemen, betreft de parkeersensoren. Als daarvan één exemplaar ­stukgaat, valt het hele systeem uit. Check daarom de werking tijdens een proefrit. Controleer ook of de (optionele) elektrische bediening van het kofferdeksel/de vijfde deur nog soepel werkt. Is het regenachtig weer? Inspecteer dan even de koplampen. Een beetje condens in de lampen is geen reden voor zorg, maar als er genoeg water in staat voor waterplanten en een kudde goudvissen, zijn ze aan het eind van hun levensduur.

Hoeveel kost een fatsoenlijke Audi A4 B9?



De weinige Audi's A4 van deze generatie die minder dan 20 mille kosten, zijn bijna allemaal diesels met meer dan 200.000 kilometer op de teller. Rond de 21.000 euro wordt de keus op Marktplaats.nl snel groter.

A4 1.4 TFSI vs. 2.0 TDI



Als jij wat meer rijdt dan gemiddeld, dan kunnen we ons best voorstellen dat je gaat twijfelen tussen een zuinige A4 1.4 TFSI met 150 pk en een A4 2.0 TDI. Vanaf 2019 was de virtual cockpit standaard, ­daarvoor was het een optie. Een Audi A4 met sportonderstel is alleen een aanrader als je vullingen héél goed vastzitten en je geen gevoelige rug heb, want het is plankhard.



Voor een A4 met 2,0-liter TFSI-motor moet je rekenen op vraagprijzen die beginnen bij 23.000 euro. Auto’s met handgeschakelde versnellingsbak zijn minder gewild en ­daardoor vaak iets voordeliger. Voor een Audi A4 uit 2019 en jonger, of met meer vermogen dan de instapversies, zit je al snel in de 30 mille-klasse. Reken voor een Audi S4 en RS 4 op minimaal het dubbele.