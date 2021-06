Test Giulia, A4 en 3-serie: goedkoop zijn ze niet, dus mag je wel iets terug verwachten

Snelle sportieve sedans zijn niet goedkoop. De prijzen van de Alfa Romeo Giulia 2.0 280 AWD, de Audi A4 45 TFSI Quattro en de BMW 330i xDrive schommelen tussen de 57 en 65 duizend euro. En dan heb je nog geen optie bijbesteld. Kies je wel een paar smakelijke opties uit - die de rijeigenschappen van de drie testauto's naar een hoger plan tillen - reken dan op bedragen die al snel de 70.000 euro aantikken. Kies je voor de Alfa Romeo Giulia Veloce Ti (met elektrisch verstelbare sportstoelen en 19-inch lichtmetaal) en laat je deze van een Performance Pack met een mechanisch sperdifferentieel en adaptieve schokdempers bouwen, dan zit je zelfs tegen de 75.000 euro aan. Als je zoveel geld betaalt, wil je wel iets terugkrijgen. We nemen alle drie de testauto's onder de loep.

In de Alfa Romeo draait alles om de bestuurder

Ruim een jaar geleden heeft de Alfa Romeo Giulia een flinke upgrade ondergaan. Met name het interieur heeft daarvan geprofiteerd: de afwerking en de kwaliteit van de toegepaste materialen komt dicht in de buurt van de Audi en BMW. Aan het relatief krappe interieur kon natuurlijk niets worden gedaan; de brede middentunnel dwingt je gevoelsmatig richting het portier, waardoor je een beperkte armslag hebt.

In sportieve auto's draait het hoofdzakelijk om de bestuurder; op de achterbank komen de passagiers er inderdaad bekaaid vanaf. Met een inhoud van 480 liter, biedt de kofferruimte niet alleen plaats aan een race-overall en een helm. Wat ons betreft had Alfa Romeo een paar liter op mogen offeren aan een betere geluidsisolatie: de decibelmeter reageert enthousiast op het volume van de rijgeluiden.

Voorzien van de 280 pk sterke motor, wordt de Giulia geleverd als Veloce en Veloce Ti, waarin de sportiviteit nog nadrukkelijker voelbaar is. Je wordt geacht in te leveren op comfort. Zelfs in zijn meest soepele programma, reageert de adaptieve schokdemping bikkelhard op hobbeltjes in het asfalt. Leuk op een bochtige weg, maar op de snelweg op den duur zeer vermoeiend.

De Audi maakt het iedereen graag naar de zin

Audi staat fier aan kop op het gebied van afwerking en bouwkwaliteit. Zodra je in de A4 bent gestapt, straalt de degelijkheid je tegemoet. Voorin heb je volop de ruimte, achterin houdt de beenruimte echter niet over, maar dat probeert de Audi goed te maken met een prettig zittende achterbank.

Onze testauto is geleverd met het sportieve S Edition-pakket, dat bestaat uit onder meer 18-inch lichtmetaal, een verlaagd onderstel, sportstoelen, MMI Navigatie Plus en een TFT-instrumentarium. Het adaptief gedempte onderstel is een afzonderlijke optie. Ondanks de aanvullende sportiviteit, slaat de A4 niet door in zijn stugheid. De keuzetoets van het comfortprogramma doet wat het belooft.

De sportieve bestuurder zal echter wat teleurgesteld uit de Audi A4 stappen. Waar je comfort toevoegt, moet je scherpte inleveren. Dat de A4 de beste remmen heeft, is niet alleen op sportief gebied een voordeel, maar ook een bijzonder comfortabele gedachte als je een keer met partner en kinderen op stap gaat.

De BMW biedt volop ruimte, ook qua sportieve opties

Vroeger waren BMW's ronduit krap, achter in een 3-serie kon geen mens fatsoenlijk zitten. Dat is inmiddels een heel ander verhaal: BMW heeft ingezien dat het niet alléén om de bestuurder draait. In de huidige 3-serie zit je zelfs achterin ruimer dan in een 5-serie van een paar generaties geleden.

Eerder konden we BMW's nog wel eens betrappen op slordigheden in de afwerking, maar dat is bij de huidige 3-serie beslist niet meer het geval. Sterker nog: op dit onderdeel weet BMW zelfs Audi te verslaan. Ook het geluidscomfort aan boord van de 3-serie is voortreffelijk, ook al staat onze testauto op bredere, sportievere laagprofielbanden dan standaard.

Als sportiviteit je heilig is, kun je de 3-serie laten uitrusten met tal van sportieve opties - waar onze testauto een voorbeeld van is. De adaptieve schokdempers zijn specifiek afgestemd op een sportieve rijstijl, het onderstel is verlaagd, de auto staat op 19-inch lichtmetaal, er zijn relatief smalle sportstoelen naar binnen gesjouwd en de besturing heeft een variabele overbrenging. Het comfort heeft hier duidelijk onder te lijden: de BMW reageert onbehouwen op naden en richels in het wegdek.

Conclusie

Wil je een middenklasse sedan met veel luxe, dan zit je in alle drie de testauto's goed. Dat mag ook wel, voor het vele geld dat je voor ze betaalt. Zoek je een auto die ook veel comfort te bieden heeft, dan ben je waarschijnlijk het beste uit met de Audi A4. In de Alfa Romeo Giulia en de BMW 330i is de configuratie te veel op sportiviteit gericht, zodat je inlevert op souplesse en rust.

