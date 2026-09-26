Op deze punten gaat het na een paar jaar mis met Chinese auto's

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Chinese auto's zijn goedkoop en zitten vaak bomvol techniek. Maar hoe houden ze zich na een paar jaar? Volgens onderzoeksbureau J.D. Power begint vanaf het derde gebruiksjaar het aantal problemen duidelijk toe te nemen. Vooral elektronica, infotainment en afwerking blijken aandachtspunten.

Een nieuwe Chinese auto biedt vaak veel voor relatief weinig geld. Grote schermen, uitgebreide rijassistentie en een lange lijst standaarduitrusting zijn eerder regel dan uitzondering. Maar hoe betrouwbaar blijft zo'n auto als de nieuwigheid eraf is?

De meest recente China Vehicle Dependability Study (VDS) 2026 van J.D. Power geeft daar interessante aanwijzingen voor. De onderzoekers ondervroegen 11.119 Chinese autobezitters over auto's die tussen de 13 en 48 maanden oud zijn. In totaal gaat het om 109 modellen van 34 merken.

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Vanaf drie jaar wordt het interessant

Tijdens de eerste drie gebruiksjaren blijft het aantal gemelde problemen redelijk stabiel. Tussen het derde en vierde jaar neemt het aantal problemen echter met 47 PP100 toe. PP100 staat voor het aantal gemelde problemen per 100 auto's. Een score van 200 betekent bijvoorbeeld dat er gemiddeld twee problemen per auto zijn gemeld. Hoe lager de score, hoe beter.

Dat wil niet zeggen dat Chinese auto's na drie jaar massaal defect raken. Wel neemt binnen de onderzochte groep de frequentie van problemen vanaf dat moment duidelijk toe.

Vooral elektronica is een probleem

Opvallend genoeg gaat het niet vooral om motoren en versnellingsbakken. Infotainment is met 15,9 procent de grootste afzonderlijke probleemcategorie. Voor het derde jaar op rij worden hierover de meeste klachten gemeld. Ook rijassistentiesystemen worden een belangrijker probleemgebied. Hun aandeel is sinds 2022 met 3,4 procentpunt gestegen tot 8,6 procent.

Dat is interessant bij Chinese auto's, omdat juist deze merken zich sterk profileren met grote schermen, uitgebreide infotainmentfuncties en veel elektronische assistentiesystemen.

Rammels en kraakjes

Bij oudere auto's neemt ook het aantal meldingen van windgeruis, trillingen en kraak- en rammelgeluiden toe. Daarnaast worden vaker problemen met de carrosserie gemeld. De klassieke techniek lijkt het juist beter te doen. Het aandeel problemen met de aandrijflijn is in vijf jaar gedaald van 9,5 naar 6 procent. De betrouwbaarheidsproblemen verschuiven daarmee steeds meer van mechanische onderdelen naar elektronica en software.

Chery doet het opvallend goed

Niet alle Chinese merken scoren hetzelfde. Chery is met 181 problemen per 100 auto's het best scorende Chinese merk. Het gemiddelde van de Chinese merken ligt op 201 PP100.

Chery komt daarmee uit op dezelfde score als BMW. Dat is geen directe vergelijking, want beide merken vallen in verschillende categorieën binnen het onderzoek. Binnen de internationale volumemerken scoren FAW Toyota (167), GAC Toyota (173) en Changan Ford (178) beter dan Chery.

De echte duurtest moet nog komen

Hoe Chinese auto's het doen ten opzichte van Europese merken, kunnen we niet precies zeggen. J.D. Power publiceert geen afzonderlijke categorie voor Europese volumemerken. Het gemiddelde van de internationale volumemerken bedraagt 191 PP100, tegenover 201 voor Chinese merken. Bovendien zijn de onderzochte auto's maximaal 48 maanden oud en gaat het uitsluitend om auto's met een verbrandingsmotor in China.

