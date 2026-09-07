China lanceert 600 nieuwe auto's per jaar – waarschuwing voor batterijproblemen

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De Chinese auto-industrie heeft in 2026 al 600 nieuwe automodellen geïntroduceerd. Die enorme snelheid heeft een keerzijde: de kwaliteit van accu's komt onder druk te staan. Dat zegt nota bene de topman van de grootste batterijproducent ter wereld.

Met een marktaandeel van 37 procent is het Chinese CATL 's werelds grootste producent van aandrijfbatterijen voor auto's. Je zou zeggen dat het bedrijf dus gebaat is bij een zo hoog mogelijke productie van EV's. Toch was het CATL's bestuursvoorziter Robin Zeng die onlangs een waarschuwende vinger hief over de gevaren van de Chinese vloedgolf aan nieuwe auto's.

Zeng deed zijn uitspraken tijdens de World Power Battery Conference in het Chinese Yibin. Volgens de topman concurreren Chinese autofabrikanten steeds harder op prijs, prestaties én de snelheid waarmee nieuwe modellen worden ontwikkeld. Ontwikkel- en testtrajecten worden daardoor korter. En juist dat kan volgens hem problemen opleveren.

Batterijkwaliteit onder druk

Zeng stelt dat bij verschillende tractiebatterijen inmiddels problemen op batchniveau zijn opgetreden. Om welke auto's of accufabrikanten het gaat, maakte hij niet bekend. Wel waarschuwt hij dat de jacht op steeds kortere ontwikkeltijden uiteindelijk ten koste kan gaan van productkwaliteit en het vertrouwen van consumenten.

Eén slechte cel kan al problemen geven

Bij elektrische auto's ligt de lat voor kwaliteitscontrole bijzonder hoog. Een accupakket bestaat uit honderden of zelfs duizenden afzonderlijke cellen. Maar één afwijkende cel kan al invloed hebben op de prestaties, de laadsnelheid of de thermische stabiliteit van het complete accupakket.

CATL hanteert naar eigen zeggen dan ook een extreem strenge kwaliteitsdoelstelling. Waar in veel productieprocessen wordt gerekend met fouten per miljoen geproduceerde onderdelen, streeft CATL bij accucellen naar maximaal één defect per één miljard cellen. Oftewel 1 PPB (parts per billion), tegenover 1 PPM (parts per million). Bij een productie van een miljard cellen zou een foutmarge van 1 PPM immers nog altijd duizend afwijkende exemplaren toestaan.

Chinese EV-markt groeit in moordend tempo

De waarschuwing komt op een moment dat Chinese fabrikanten een steeds groter deel van de wereldwijde batterijmarkt in handen hebben. In de eerste helft van 2026 werd wereldwijd meer dan 608 GWh aan aandrijfaccu's geïnstalleerd. Zeven van de tien grootste batterijproducenten zijn Chinees en samen zijn Chinese bedrijven goed voor meer dan 70 procent van de markt.

Tegelijkertijd is de concurrentiestrijd op de Chinese automarkt ongekend fel. Fabrikanten proberen elkaar af te troeven met lagere prijzen, langere actieradiussen, hogere laadsnelheden en vooral een onafgebroken stroom nieuwe modellen.

Geen theoretisch probleem

Dat levert consumenten veel keuze en snelle technologische vooruitgang op, maar de boodschap van CATL is duidelijk: een elektrische auto snel ontwikkelen is één ding, miljarden accucellen foutloos produceren is iets heel anders.

Eerdere problemen met batterijen bij onder andere de GAC Aion (zie foto linksboven) en het juridische conflict tussen Geely-dochter Viridi en accufabrikant Sunwoda laten zien dat accukwaliteit geen puur theoretisch probleem is.