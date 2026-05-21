Deze batterij moet de planeet gaan redden en is klaar voor massaproductie

Er komen steeds meer elektrische auto's op de wereld, maar door die aantallen wordt de accuproductie een groot probleem. Lithium, de grondstof waar vrijwel alle huidige batterijen op draaien, is schaars en duur. Batterijbouwer CATL heeft daar echter een oplossing voor.

Die oplossing van de grootste accuproducent ter wereld is de natrium-ionbatterij. Natrium zit overal in de aarde en de winning kost een fractie van lithium. CATL maakte deze week bekend dat die technologie klaar is voor massaproductie en tekende meteen de grootste natriumaccu-order ooit.

Grootste deal ooit

Het Chinese bedrijf sloot een overeenkomst voor een levering die overeenkomt met de helft van alle batterijen die CATL in heel 2025 leverde.

CATL zegt hiermee te hebben bewezen dat natriumtechnologie klaar is voor grootschalige productie. De afgelopen jaren lukte het wel om werkende cellen te maken in het lab, maar opschalen naar massaproductie bleek lastig. Problemen met de stabiliteit en het fabricageproces zijn nu naar eigen zeggen opgelost.

Ook geschikt voor auto's

Natriumaccu's zijn niet alleen interessant voor grootschalige energieopslag, maar ook voor elektrische auto's. CATL bevestigde eerder al dat massaproductie voor gebruik in voertuigen eind 2026 van start gaat. De eerste elektrische auto met een natriumbatterij, de Chinese Changan Nevo A06, verscheen in februari al op de markt.

Een slim detail daarbij: CATL ontwierp de natriumcellen met dezelfde afmetingen als zijn bestaande lithium-ionproducten. Daardoor zijn ze direct inzetbaar in bestaande fabrieken en voertuigplatformen. Die hoeven dus niet te worden aangepast.

Gamechanger voor de energietransitie

Branchekenners spreken al van een historisch kantelpunt voor de batterijsector. Als natriumtechnologie op grote schaal wordt ingezet, kunnen de productiekosten van batterijen flink naar beneden, met gunstige gevolgen voor de prijs van elektrische auto's en groene energie.

