Nieuwe LFP-batterij van CATL maakt peperdure soldid-state accu overbodig

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Nieuwe LFP-batterij van CATL: laadt snel, gaat eeuwen mee en is goedkoop

Een nieuwe LFP-batterij klinkt niet als groot nieuws, maar als je hoort wat deze nieuwe variant van CATL kan, besef je hoe ver de techniek is gekomen.

De Chinese batterijgigant CATL heeft zijn nieuwste lithium-ijzerfosfaatbatterij onthuld. De zogenaamde Shenxing van de derde generatie veegt het imago van LFP als goedkope maar trage variant definitief van tafel.

Nieuwe LFP-batterij van CATL: laadt snel, gaat eeuwen mee en is goedkoop
Nieuwe LFP-batterij van CATL: laadt snel, gaat eeuwen mee en is goedkoop
Opladen in minuten, niet in uren

De laadcijfers zijn indrukwekkend. Van 10 naar 35 procent gaat in één minuut, van 10 naar 80 procent in 3 minuten en 44 seconden, en van 10 naar 90 procent in iets meer dan zes minuten. Zelfs bij vrieskou van minus 30 graden is 20 naar 98 procent haalbaar in negen minuten, aldus CATL. 

Daarmee doet de nieuwe batterij het sneller dan de Blade 2.0 van BYD, die negen minuten nodig heeft voor 10 naar 97 procent onder gunstige omstandigheden.

Meer dan alleen snelheid

Naast de indrukwekkende laadtijden heeft CATL ook de levensduur serieus aangepakt. Na 1000 snellaadcycli behoudt de batterij nog altijd meer dan 90 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit. Nieuw is ook de zogenoemde pulstechnologie, waarmee de accu zichzelf snel op temperatuur kan brengen zodra hij aan een snellader hangt. Dat is een stuk effectiever dan de traditionele koelvloeistofoplossingen. Verder zorgt ´Cell Shoulder Cooling Technology´ voor een 20 procent efficiëntere koeling, en bewaakt een geavanceerd monitoringsysteem elke cel afzonderlijk.

De sleutel: lage interne weerstand

Een groot deel van het geheim zit in de interne weerstand van slechts 0,25 milliohm, wat CATL 50 procent lager noemt dan het marktgemiddelde. Hoe lager de weerstand, hoe hoger de stroom die door de batterij kan vloeien, en dus hoe sneller het laden gaat.

Of de Shenxing Gen3 ook in Europa in auto's terechtkomt, is nog niet bekend. Maar de richting die CATL inslaat, maakt duidelijk dat LFP-batterijen steeds beter worden. Zo goed zelfs, dat ze kunnen concurreren met solid-state batterijen, die lange tijd werden gezien als de heilige graal van de accutechnologie. 

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

