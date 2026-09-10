Valse CJIB-mail duikt massaal op: trap hier niet in

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Krijg je een e-mail waarin staat dat je vóór 10 september €177,77 aan het CJIB moet betalen om een verhoging van 50 procent te voorkomen? Klik dan vooral niet op de betaallink. Het gaat om een phishingmail waarmee oplichters automobilisten geld proberen afhandig te maken.



De mail lijkt afkomstig van MijnOverheid en is voorzien van het logo van de Rijksoverheid, zo meldt AVROTROS' Opgelicht?!. In het bericht staat dat de ontvanger een bedrag van €177,77 moet betalen. Wie niet vóór 10 september betaalt, zou volgens de mail een verhoging van 50 procent krijgen. Die combinatie van een dreigende deadline en een flinke verhoging moet ervoor zorgen dat slachtoffers snel op de betaalknop drukken.



Nepzaaknummer moet vertrouwen wekken

De fraudeurs proberen de mail geloofwaardig te laten lijken met een zaaknummer: 1018.2575.0995.2026. Dat nummer is echter verzonnen. Ook is de aanhef opvallend algemeen: de mail begint met ‘Geachte heer/mevrouw’.

Bij de afzender staat ‘Berichtenbox’, met een e-mailadres dat niet van de overheid is. Onderaan staat vervolgens een knop waarmee je de zogenaamde boete via Wero/iDEAL kunt betalen. Wie daarop klikt, komt niet op een officiële website van het CJIB terecht. Het overgemaakte geld verdwijnt rechtstreeks naar de oplichters.

CJIB stuurt boetes niet per e-mail

Er is een eenvoudige manier om dit soort berichten te herkennen: het CJIB verstuurt verkeersboetes niet per e-mail. Een echte boete ontvang je per post. Ook kun je via het officiële Digitaal Loket van het CJIB met DigiD controleren of er daadwerkelijk een boete openstaat.

De timing en het genoemde percentage maken de nepmail extra geloofwaardig. Een verhoging van 50 procent bestaat namelijk daadwerkelijk bij verkeersboetes wanneer die niet op tijd worden betaald. Bij een tweede verhoging kan het bedrag zelfs nog verder oplopen. Dat maakt de dreiging in de phishingmail minder makkelijk als onzin te herkennen.

Toch op de link geklikt?

Heb je de link aangeklikt, maar nog niets ingevuld of betaald? Sluit de website dan af en voer voor de zekerheid een virusscan uit. Heb je wachtwoorden ingevuld, verander die dan en schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in. Heb je bankgegevens ingevuld of geld overgemaakt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank.

Kortom: krijg je een mail over een CJIB-boete, klik dan niet op de link. Controleer de boete via de officiële kanalen van het CJIB. Een mail met de boodschap dat je vóór vandaag €177,77 moet betalen om een verhoging te voorkomen, kun je direct als phishing beschouwen.

