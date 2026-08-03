Verkoopcijfers juli 2026: deze merken krijgen steeds meer een bijrol

Nieuws

In 2026 valt een aantal zaken op: Chinese merken weten steeds meer Nederlanders te verleiden, Ford en Opel zijn geen schim meer van wat ze ooit waren en Kia zakt in, maar behoudt de koppositie.

Het totale aantal registraties van nieuwe auto’s in de maanden januari tot en met juli daalde van 211.193 stuks in 2025 naar 202.469 dit jaar. Vooral bij de Chinese merken is niets te merken van dalende belangstelling. Tussen de nieuwe merken die Nederland proberen te veroveren, zien we een aantal duidelijke winnaars.

Chinese winnaars en verliezers

Zo zal de directie van Leapmotor tevreden hebben geknikt toen de fax met de nieuwste Nederlandse cijfers piepend en knarsend binnenrolde. Het merk wist 2211 modellen te registreren, een stijging van 471,3 procent. De B05 en de B10 waren vorig jaar nog niet te koop.

Ook bij BYD kan de vlag uit. Het verdubbelde ruim, van 2055 naar 4379 registraties. Het overgrote deel betreft de BYD Seal U, die als plug-in hybride en als EV te koop is. BYD is tevens het bestverkochte Chinese merk in Nederland.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Een andere uitschieter is de Jaecoo 7 (een PHEV), die in het Verenigd Koninkrijk razend populair is en daar in maart zelfs op nummer 1 stond. Hij doet het met 1345 registraties ook in Nederland aardig.

Niet elk Chinees merk deelt in de vreugde. Opmerkelijk is dat Dongfeng met de goedkope Box (23.499 euro en toch maar 95 registraties) geen deuk in een pakje boter weet te schieten. Ook Polestar presteert veel minder goed en daalde van 1356 naar 762 registraties.

Toyota Aygo X op 1

Echt een megaseller zien we in 2026 niet; de Toyota Aygo X voert de ranglijst aan met een bescheiden 4882 registraties. Nederland drukt Elon Musk weer liefdevol tegen de boezem; na wat Tesla-schaamte in 2025 staat de Model Y ‘gewoon’ op de tweede plaats (4662 registraties).

Stellantis-merken niet bij bestsellers

Wie in deze roerige tijden op zoek is naar vertrouwdheid, kan met een gerust hart naar de 5 bestverkochte merken van 2026 kijken. Daar zit geen Chinees bij.

Kia daalt in absolute cijfers flink, met 3687 minder auto’s (15,8 procent minder dan vorig jaar). En toch staat het merk met 19.586 eenheden nog altijd ongenaakbaar bovenaan. Runner-up Toyota volgt op gepaste afstand, met 16.183 registraties. Daarachter volgen Volkswagen, Renault en BMW. De iX3 is met 1513 registraties ook in Nederland een topper. Pijnlijk weetje: pas op de 10e plaats zien we een merk van Stellantis (Peugeot).

Ford noteert procentueel de grootste daling, het registreerde liefst 29,7 procent minder auto’s. Ook Mini (-18,0), Suzuki (-15,5) en Citroën (-14,2) doen het aanmerkelijk minder goed dan in 2026. Ford en Opel waren ooit onverbiddelijke bestsellers, nu komen de merken in de totale ranglijst van 2026 niet verder dan een 12e en een 14e plek.

Top 5 modellen jan-juli 2026

Toyota Aygo X - 4882 Tesla Model Y - 4662 Kia Picanto - 4051 Kia EV3 - 3468 Hyundai Kona - 3358

Top 5 merken jan-juli 2026

Kia - 19.568 Toyota - 16.183 Volkswagen - 14.231 Renault - 12.456 BMW - 12.216

Bron: Rai/Bovag