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BMW verkoopt meer auto's in Europa en VS, maar levert toch 1,7 miljard euro winst in

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
BMW verkoopt meer auto's in Europa en VS, maar levert toch 1,7 miljard euro winst in

BMW verkocht in de eerste helft van 2026 meer auto's in Europa en de Verenigde Staten. Maar China verpestte het feestje. De winst voor belasting van de hele groep kwam uit op 4,05 miljard euro, 1,7 miljard euro minder dan een jaar eerder.

China trekt de cijfers omlaag

De belangrijkste reden voor de terugval is de Chinese markt. BMW leverde daar 20,4 procent minder auto's af. Dat is in lijn met de hele Chinese automarkt, die dit jaar met ruim een vijfde kromp. Wereldwijd daalde het aantal afgeleverde auto's van BMW, MINI en Rolls-Royce samen met 4,2 procent tot 1.156.727 stuks.

In Europa en de Verenigde Staten ging het juist de goede kant op. BMW leverde er respectievelijk 5,4 en 3,9 procent meer auto's af dan in de eerste helft van 2025. Vooral in het tweede kwartaal trok de verkoop flink aan, met een groei van 7,6 procent in Europa en 11,9 procent in de VS.

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Importheffingen en afschrijvingen drukken de marge

Naast de zwakke Chinese markt spelen ook Amerikaanse importheffingen BMW parten. Samen met hogere afschrijvingen zorgden die ervoor dat de winstmarge op auto's zakte van 6,2 naar 3,6 procent. Daardoor hield BMW aan de autoverkoop veel minder geld over dan een jaar eerder: 1,3 miljard euro, tegen 2,3 miljard euro in de eerste helft van 2025.

BMW stelde daarom half juni de verwachting voor heel 2026 al naar beneden bij. Waar het bedrijf eerder rekende op een winstmarge van 4 tot 6 procent in de autodivisie (deze cijfers staan volledig los van de motordivisie van BMW), is dat nu bijgesteld naar 1 tot 3 procent.

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BMW verkoopt meer auto's in Europa en VS, maar levert toch 1,7 miljard euro winst in
BMW verkoopt meer auto's in Europa en VS, maar levert toch 1,7 miljard euro winst in
BMW verkoopt meer auto's in Europa en VS, maar levert toch 1,7 miljard euro winst in

Neue Klasse als lichtpunt

Niet alles is negatief. De nieuwe iX3, het eerste model op het Neue Klasse-platform, trekt sinds de introductie veel belangstelling, en ook de kort geleden gelanceerde i3 doet het goed. In Europa steeg de verkoop van volledig elektrische BMW's in het tweede kwartaal met bijna 38 procent. Of dat genoeg is om de tegenvallers in China en de VS op te vangen, moet de rest van het jaar nog blijken.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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