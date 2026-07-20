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Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon

Het vooroordeel is dat mensen die in bepaalde premiummerken rijden, zelden richting aangeven. In de praktijk blijkt dat aardig te kloppen, al spant één automerk wel heel duidelijk de kroon.

Autoverhuursite DiscoverCars wilde weten welke automobilisten het vaakst afslaan zonder hun richtingaanwijzer te gebruiken. Daarvoor stelde de site groepjes waarnemers op bij zes drukke kruispunten in een Europees land.

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Welk land dat was, vertelt DiscoverCars er helaas niet bij. Wel wordt gemeld dat de waarnemers minimaal een halfuur bij elk kruispunt stonden en in totaal 1493 passerende auto’s turften. Daarvan noteerden ze of de bestuurders al dan geen richting aangaven. Om in de top 10 te komen, moesten er per merk minimaal 29 auto's langskomen. De grote winnaar – of verliezer – zal weinig mensen verrassen: BMW.

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Bijna één op de vijf BMW’s knippert niet

Van de waargenomen BMW’s gebruikte 19,3 procent geen richtingaanwijzer. Bij alle andere automerken samen lag dat percentage op gemiddeld 11,4 procent.Dat is een significant verschil. Je zou het eeuwenoude cliché dat de richtingaanwijzer bij BMW een duurbetaalde optie is, bijna gaan geloven.

Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon
Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon

Mercedes eindigt op de tweede plaats. Van de bestuurders die in een auto met de ster op de neus rijden, sloeg 14,7 procent af zonder de rest van het verkeer over zijn plannen te informeren.

Verrassend genoeg eindigt een niet-premiummerk vlak achter Mercedes op 3: Renault met 14,5 procent. Audi-rijders doen het met 13,8 procent dus iets minder slecht, maar scoren nog altijd ondergemiddeld. Tja, dan hebben die blitse richtingaanwijzers op de nieuwe Q7 ook geen zin.

Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon
Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon
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Top 10 slechtste richtingaangevers

Positie Automerk Gebruikt geen richtingaanwijzer
1 BMW 19,3 procent
2 Mercedes-Benz 14,7 procent
3 Renault 14,5 procent
4 Audi 13,8 procent
5 Opel 12,7 procent
6 Volkswagen 9,3 procent
7 Volvo 7,7 procent
8 Toyota 7,6 procent
9 Honda 6,9 procent
10 Peugeot 6,7 procent

Disclaimer

Voordat eigenaren van de slechtst scorende merken boze mails naar de redactie gaan typen: het gaat hier niet om het meest diepgravende onderzoek ooit. De auto’s zijn in slechts één Europees land bekeken, waarvan DiscoverCars de naam niet noemt.

Ook zegt het onderzoek niets over de verkeersdrukte of het haastniveau van de bestuurders. Misschien wilden alle BMW-rijders die niet knipperden, wel zo snel mogelijk naar hun dealer om een nieuwe richtingaanwijzerschakelaar te laten installeren.

Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon
Bestuurders van deze auto’s gebruiken hun knipperlicht het minst - één merk spant de kroon

Is hiermee definitief bewezen dat BMW-rijders de grootste richtingaanwijzerweigeraars van Europa zijn? Nee, zie het onderzoekje als de gemiddelde enquête: het geeft een aardige indicatie, meer niet. Wel sluit het resultaat zo naadloos aan bij het bestaande cliché dat we het onmogelijk konden negeren ...

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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