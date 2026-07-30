Niet alleen Volkswagen in zwaar weer, ook dit grote Duitse merk schrapt duizenden banen

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De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk. Van Volkswagen, Mercedes, Porsche en Audi was al bekend dat ze fors moeten snijden in het personeelsbestand. Nu blijkt dat ook een andere grote naam uit Duitsland niet ontkomt aan een pijnlijke ontslagronde.

Wéér een Duits merk in de problemen

Het gaat om duizenden, verspreid over anderhalf jaar tijd. De maatregel is het gevolg van een combinatie die inmiddels bekend klinkt voor de Duitse autosector. We hebben het over een zwakkere vraag, torenhoge energiekosten, groeiende concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen die erin hakken.

Wie het autonieuws een beetje volgt, zag het patroon al vaker voorbijkomen. Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche gingen het bedrijf al voor met vergelijkbare besparingsplannen. Toch is de omvang van deze nieuwe ronde opvallend, zeker omdat het merk in kwestie lang buiten schot leek te blijven.

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Om dit merk gaat het

Ondanks de goedgevulde orderportefeuille van de nieuwe i3 en iX3, blijkt nu ook BMW het lastig te hebben. De fabrikant kondigt aan wereldwijd ongeveer 8000 banen te schrappen. Dat gebeurt niet via gedwongen ontslagen, maar via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige vertrekregeling voor medewerkers in Duitsland. De regeling loopt van oktober 2026 tot eind 2027 en richt zich op alle Duitse medewerkers buiten de productie. De fabrieksvloer blijft dus buiten schot.

Van de ongeveer 154.000 medewerkers die BMW wereldwijd telt, werken er zo'n 84.000 in Duitsland zelf. Daarmee raakt de maatregel een aanzienlijk deel van het thuisland-personeel, ook al gaat het dus niet om gedwongen afvloeiingen.

BMW is daarmee het laatste grote Duitse automerk dat zich genoodzaakt ziet in te grijpen. Al is de aangekondigde maatregel veel minder drastisch dan bij de - veel grotere - Volkswagen-groep. Voor de sector als geheel is het wederom een signaal dat de druk op de traditionele Duitse autobouwers voorlopig aanhoudt.