Waarom het over en uit is voor de Mercedes S-klasse - test tegen Mercedes EQS

Wat was de eerste auto met ESP? Welke auto liet de wereld kennismaken met ABS? Het antwoord op deze pubquizvragen is in beide gevallen de Mercedes S-klasse. Bij Mercedes’ grootste draait alles sinds jaar en dag om innovatie. Bovendien is de S-klasse al decennia een toonbeeld van luxe en comfort.

Ontwikkeld als elektrische auto



Tijden veranderen en auto’s worden massaal geëlektrificeerd. Ook de Mercedes S-klasse ontkomt er niet aan. Zo is de Mercedes S 500 in deze test een mild hybrid.

Met de EQS gaat Mercedes veel verder. Het merk ontwikkelde voor de EQS een volledig nieuw platform, speciaal voor elektrische auto’s. Daarnaast moest de stekker-­limousine minstens zo goed worden als de iconische Mercedes S-klasse.



Mercedes EQS meest gestroomlijnde auto ooit



Geheel volgens de traditie is de 5,18 meter lange S-klasse een statige sedan. De EQS is daarentegen een vijfdeurs hatchback. Handig voor het vervoer van grote stukken bagage. Met zijn Cw-waarde van 0,20 troeft de Mercedes EQS de S-klasse af. De EQS is zelfs de best gestroomlijnde productieauto ooit.



Comfort van het hoogste Mercedes-niveau



Het comfort van de Mercedes EQS, is uit de kunst. Dat is onder meer te danken aan de sublieme luchtvering. Verder zitten de veelvoudig instelbare multicontourstoelen fantastisch en is de geluidsisolatie perfect. Je kunt de volmaakte stilte alleen verstoren door via het gigantische beeldscherm je favoriete muziek te selecteren.



Zescilinder met elektrische spierballen in Mercedes S 500



De nieuwe Mercedes S 500 heeft geen V8 meer. Daarvoor in de plaats ligt er nu een drieliter zes-in-lijn met turbo onder de kap. Hij levert 435 pk, en met behulp van een elektrische compressor en een startgenerator worden dat er zelfs 457. Het maximumkoppel bedraagt 520 Nm.

S 500 krijgt klappen van EQS 580



Toch moet de S-klasse zijn meerdere erkennen in de EQS. De stekker-­Mercedes met twee elektromotoren levert 524 pk en 880 Nm koppel tot zijn beschikking. Hiermee tikt de elektrolimousine in 4,2 seconden de 100 km/h aan. Dat is 0,6 seconden sneller dan zijn benzinebroer. Op de autobahn is de S-klasse in het voordeel. De Mercedes EQS is begrensd op 210 km/h, de S-klasse haalt 250 km/h. De gemiddelde Nederlandse EQS-rijder haalt er de schouders over op.

Indrukwekkende cijfers

De EQS 580 weegt 2585 kilo, ruim 600 kg meer dan de S 500. Dat is mede te wijten aan het enorme accupakket van 107,8 kWh. Met een testverbruik van 24,1 kWh/100 km komt de elektrische Mercedes 447 kilometer ver. Schakel je de eco-modus in, dan behoort een actieradius van 540 kilometer tot de mogelijkheden. Dankzij het laadvermogen van 200 kW kun je in een kwartier nog eens 300 km bijladen. Indrukwekkend, maar niet voor de bestuurder van de reguliere S-klasse. Het testverbruik van de benzine-Mercedes is 9,5 l/100 km (1 op 10,5). Dat vertaalt zich naar een actie­radius van 684 kilometer.



Mercedes EQS 580 iets goedkoper dan S 500



Wie in dit segment shopt, hoeft niet op de centen te letten. Toch is het leuk om te berekenen of het voordeliger is om een EQS op de oprit te zetten. Kijkend naar de aanschafprijs, ontlopen de twee luxepaarden elkaar nauwelijks. Voor de S 500 moet je 158.226 euro aan de Mercedes-dealer over­maken. Dat is een fractie meer dan je betaalt voor de EQS, die minimaal 157.490 euro kost.



Veel lagere gebruikskosten Mercedes EQS



Bij elektrische auto’s in de prijsklasse van de EQS hoef je niet te rekenen op aanschafsubsidies of al te veel bijtellingsvoordeel. Maar wegenbelasting hoef je niet te betalen. Uiteindelijk is de EQS niet alleen het beste voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. De maandelijkse kosten vallen altijd lager uit dan wanneer je voor een S-klasse gaat. Dat geldt niet alleen voor de lagere aanschafprijs, maar ook voor de lagere gebruiks- en onderhoudskosten.

De S-klasse was jarenlang de belichaming van de innovatiedrang van Mercedes. Maar de EQS heeft deze rol nu overgenomen. Het is de eerste Mercedes die op het exclusief voor elektrische auto’s ontwikkelde platform staat en dat leverde een geslaagde en revolutionaire auto op. Op slechts twee onderdelen moet hij de S-klasse laten voorgaan: stijl en charisma.

Mercedes S 500 4Matic EQS 580 4Matic

Uitvoering Standaard Line Luxury Line

Vermogen/koppel 457 pk (366 kW) / 520 Nm 524 pk (385 kW) / 880 Nm

0-100 km/h 4,8 s 4,2 s

Testverbruik 9,5 l/100 km (1 : 10,5) 24,1 kWh/100 km

WLTP-verbruik 8,6 l/100 km (1 : 18,2) 18,3 kWh/100 km

Actieradius 684 km 447 km

Prijs € 158.226 € 157.490

Restwaarde na 4 jr. € 62.974 / 39,8% € 62.838 / 39,9%

Allriskverz./mnd. € 153 € 173

Brst./energie/mnd. € 320 € 133

Wegenbel./mnd. € 110 € 0

Onderhoud/mnd. € 74 € 73

Tot. kosten/mnd € 2641 € 2350

Tot. kosten/km € 1,58 € 1,41

1) Voordeligste allrisk-autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. (2) Op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,014 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,33 euro per kWh.

Het volledige artikel verscheen eerder in Auto Review 2/2022. Daarin vind je ook vergelijkingen tussen de Peugeot 208 en e-208, de Opel Mokka en Mokka-e, en ten slotte de BMW X3 en iX3.