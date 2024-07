Volvo wil geld verdienen en blijft hybride auto’s ontwikkelen

Nieuws

Dat andere automerken hun elektrische ambities bijschaven is een ding, maar dat Volvo niet langer alles op alles zet om vanaf 2030 volledig elektrisch te zijn, neigt naar heiligschennis.

Porsche zei het al hardop: "Omslag naar elektrisch rijden duurt langer dan we dachten". Ook volgens Audi gaat het echt nog even duren voor we allemaal in elektrische auto’s rijden. Maar als we van één automerk geen twijfels hadden verwacht, dan was het Volvo wel. De Zweden hadden beloofd dat tegen 2030 elke nieuwe auto die de showroom verlaat volledig elektrisch is.

Volvo blijft investeren in hybrides



Volvo wil nog steeds volledig elektrisch zijn vanaf 2030, maar ziet ook in dat het verschil maakt waar op de wereld de eerdergenoemde showroom staat. Volvo CEO Jim Rowan: “Het zal tijd kosten om verschillende delen van de wereld te overbruggen naar volledige elektrificatie”.

Nu hinkt de directeur van Volvo op twee gedachten. Enerzijds gelooft hij volledig in elektrisch rijden en vindt hij elektromotoren beter dan verbrandingsmotoren. Anderzijds ziet hij een toekomst voor hybride auto’s: “Hybrides vormen een solide brug voor klanten die nog niet klaar zijn om te switchen naar volledig elektrisch.” En vervolgens: “Onze plug-in hybrides en mild hybrides blijven populair onder onze klanten, en wij blijven investeren in deze modellen.”

Amerikaanse Volvo-dealers moeten wel



Volvo blijft dus investeren in hybride auto’s en volgens Automotive News Europe is dat vooral hard nodig om Amerikaanse Volvo-dealers tegemoet te komen. Die verwachten ook na 2030 nog Volvo’s met verbrandingsmotoren te verkopen. “We moeten wel, anders overleven we het niet”, vertelt een anonieme dealer. De transitie naar elektrisch rijden gaat daar niet snel genoeg.

We voorzien nog een scenario waarin overheden ervoor kiezen om plug-in hybrides met een grote EV-range ook als ‘groen’ te gaan bestempelen. Dat zou Volvo een goede reden geven om PHEV’s te blijven bouwen.