Ook Porsche zegt het nu hardop: "Omslag naar elektrisch rijden duurt langer dan we dachten"

Nieuws

Het aantal automerken dat aan de rem trekt wat betreft de overgang naar elektrisch rijden, wordt alsmaar groter. Ook Porsche mengt zich in het rijtje.

Porsche zegt al vijf jaar dat 80 procent van zijn verkopen vanaf 2030 volledig elektrisch is. Die ambitie heeft het nog, maar het merk plaatst nu de kanttekening dat de omslag naar elektrisch rijden langer duurt dan gedacht, aldus Reuters.

Porsche zegt dat het nog altijd in staat is om die 80 procent te kunnen realiseren, maar alleen als de klantvraag en nieuwe ontwikkelingen op EV-gebied niet achterblijven. En juist daar wringt de schoen.

Tegenvallende EV-verkopen

Volgens Automotive News Europ heeft Porsche in China te maken met tegenvallende EV-verkopen. De concurrentie hier is groot en tot overmaat van ramp kampt China met een vastgoedcrisis en houden consumenten de hand op de knip.

Verschillende Chinese media melden dat dealers gecompenseerd willen worden en bezwaar maken tegen de verkoopdoelstellingen van Porsche, die in hun ogen veel te rooskleurig zijn.

In China rommelt het

Om het tij te keren en de rust te bewaren, is voor de activiteiten in China een nieuw hoofd aangesteld, Alexander Pollich. Hij vervangt per 1 september 2024 Micheal Kirsch die een andere, nog nader te bepalen rol krijgt binnen de Porsche-organisatie.

Porsche is niet het enige merk dat begint te twijfelen over zijn EV-strategie. Ook Audi heeft moeite om zijn klanten in een elektrische auto te krijgen. De Audi Q8 e-tron gaat bijvoorbeeld al in 2025 uit productie, omdat hij niet het gehoopte succes bracht.

De overgang van auto's met verbrandingsmotoren naar EV's gaat “langer duren dan aanvankelijk gedacht”, zegt ook Audi-CEO Gernot Döllner. Audi blijft elektrische auto's ontwikkelen, maar wedt daarnaast ook op andere paarden. En ook Mercedes investeert weer volop in verbrandingsmotoren.

Dubbele strategie belangrijker dan ooit

Porsche zegt op zijn beurt dat zijn dubbele strategie (elektrisch en verbrandingsmotoren) belangrijker dan ooit is. Hierbij wijst het op de verschillen in acceptatie van EV's in zijn drie belangrijkste markten, waarbij de vraag in China groeit, in Europa afzwakt en in Amerika zo wisselvallig is als het Nederlandse klimaat.