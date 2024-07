Nieuws

Vanwege de tegenvallende vraag naar de elektrische Audi Q8 e-tron grijpt de Volkswagen-groep hard in. De fabriek in Brussel waar de elektrische SUV wordt gebouwd, gaat zo goed als zeker dicht.



Het gaat slecht met de autofabrieken in Nederland en België. In februari 2024 eindigde het contract tussen BMW en VDL NedCar en rolde de laatste Mini van de band. Sindsdien is het stil in Born. Ook België kampte al met sluitingen. De laatste sluiting met grote impact was de Ford-fabriek in Genk, waardoor 4500 mensen hun baan verloren.

Audi Q8 e-tron verkoopt slecht



Er dreigt een volgende sluiting: die van de Audi-fabriek in Vorst (Brussel). Daar wordt maar één model gebouwd, de elektrische Audi Q8 e-tron. Maar zoals bekend, vallen de verkoopcijfers van EV’s flink tegen. Daardoor gaat de Q8 e-tron waarschijnlijk al in 2025 uit productie.

Het plan voor de reorganisatie is al bekend: in oktober verliest bijna de helft van de werknemers hun baan. In mei 2025 volgt de andere helft, uiteindelijk zouden er nog maar enkele honderden medewerkers overblijven. Als er geen oplossing komt, gaat de fabriek eind 2025 helemaal dicht.

Volgens Belgische media onderhandelt Audi met de vakbonden om zoveel mogelijk banen te behouden. Woordvoerders van de vakbonden spreken over een "sociaal bloedbad."



Audi-fabriek Brussel dicht



Niet alleen de tegenvallende vraag, ook de ligging in het drukke Brussel en logistieke problemen spelen mee in het besluit. In februari moest de fabriek al twee weken dicht vanwege een tekort aan onderdelen.

Een fabriek sluiten doet de Volkswagen-groep niet zomaar. Waar merken als Opel, Renault, BMW en Ford recent nog fabrieken sloten in Europa, weet de Volkswagen-groep doorgaans alles draaiende te houden. De laatste keer dat een fabriek noodgedwongen zijn poorten sloot, was in 1988. Het ging toen om een fabriek in de VS.