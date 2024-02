TEST: Waarom de Audi Q8 (2024) eigenlijk geen facelift nodig heeft

Tests

De Audi Q8 heeft een subtiele facelift gekregen. Om te voorkomen dat mensen gaan twijfelen of je in een oude of de nieuwe rijdt, kies je een van de drie nieuwe lakkleuren. Wij rijden in Sakhir Gold.

Audi is een van de automerken die hard aan hun elektrische toekomst timmeren. Daarbij gaat veel aandacht naar batterij-elektrische modellen. Maar de aanhoudende vraag naar ‘gewone’ auto’s die op benzine of diesel rijden, dwingt het Duitse premiummerk om de levensduur van bestaande modellen te verlengen.

In het geval van de Q8, die sinds 2018 gebouwd wordt, is dat een slimme zet. De Q8 laat als geen ander model zien waar Audi goed in is, namelijk Duitse kwaliteit verpakken in een strak en fraai design. Dankzij deze facelift kan-ie er weer een paar jaar tegenaan.

Audi Q8 facelift: plat logo en drie nieuwe kleuren

Eigenlijk heeft de Q8 geen facelift nodig. Na zes jaar komt het basisontwerp met korte overhangen, een lange wielbasis en een laag dak nog altijd representatief voor de dag. De ontwerpers hebben een tijdloos design getekend.

Voor de facelift is vooral naar de details gekeken. Sommige decoratieve elementen konden eigenlijk wel weg, dus zo geschiedde. Audi introduceert tegelijkertijd drie nieuwe lakkleuren, namelijk Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red.

“De vier ringen zien er iets anders uit: ze zijn plat.”

Afhankelijk van het exterieurpakket dat je kiest, hebben de bumper en diffuser contrasterende kleuren. De grille heeft voortaan een honingraatstructuur en de vier ringen zien er iets anders uit. Om aan te sluiten bij Audi’s nieuwe tweedimensionale huisstijl, heeft iemand een schuurmachine tegen het logo gehouden – de voorkant is nu plat.

Digitale dagrijverlichting met vier designs

Pas echt bepalend voor de look van de gefacelifte Q8, zijn de nieuwe koplampen en achterlichten. De digitale dagrijverlichting heeft vier verschillende designs om uit te kiezen en de auto zo een andere aanblik te geven. We zijn benieuwd hoeveel Q8-rijders daadwerkelijk om de paar weken in het menu duiken om hun koplampen een andere lichtsignatuur te geven.

Geef je hier niet om, dan profiteer je met de optionele HD Matrix LED-koplampen evengoed van laserlicht dat actief wordt bij 70 km/h en het lichtbereik aanzienlijk vergroot.

Ode aan de dieselmotor

Onze eerste kennismaking is met de Q8 50 TDI Quattro. Wil Audi ons soms onder de neus wrijven hoe fijn zo’n dikke diesel wel niet is en dat we geen haast hoeven te maken met de switch naar elektrisch rijden?

Wil je elke vrijdag een autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Want de dubbel geblazen drieliter V6 met 286 pk en 600 Nm is een prachtige motor: krachtig, soepel en behoorlijk zuinig. Bij normaal gebruik toont de boordcomputer een verbruik van acht liter per honderd kilometer. Trap je het gaspedaal stevig in of koppel je er een zware aanhanger achter, dan weten we uit onze ervaringen met de vorige Q8 dat het verbruik zelden boven de tien liter uitkomt.

Kortom, we hebben respect voor de dieselmotor in een tijd waarin hij dat nog maar weinig krijgt.

Oase van rust

Voor het weggedrag hebben we ook niets dan lof. De Q8 ligt stevig en toch licht in de hand en biedt een zeer uitgebalanceerd veercomfort dankzij de optionele luchtvering. De fluisterstille cabine is een oase van rust, vooral in luidruchtig stadsverkeer.

Over het interieur gesproken: ook hier blijft veel bij het oude. Een nieuwe sierlijst hier en een contrasterende siernaad daar, en dat is het. Het multimediasysteem is wel uitgebreid onder handen genomen. Het werkt soepel en je kunt apps van externe partijen (zoals Spotify en Amazon Music) installeren. De assistentiesystemen signaleren nog beter wat er allemaal rondom de auto gebeurt en tonen dat haarscherp op het digitale instrumentarium.

“De Q8 laat als geen ander model zien waar Audi goed in is.”

Audi Q8: prijzen in Nederland

Ook al rijdt de Q8 50 TDI Quattro nog zo fijn, de importeur moet bepalen of er in Nederland genoeg animo voor is. Pon ziet waarschijnlijk vooral brood in een plug-in hybrideversie met lage bpm. Al zegt een lage aanschafbelasting ook niet alles, want de 507 pk sterke en 195.044 euro kostende Audi SQ8 met een vierliter V8-benzinemotor komt sowieso naar ons land. In België doen ze niet zo moeilijk en staat de 50 TDI Quattro gewoon in prijslijst voor 82.070 euro.

Conclusie

Dat de Audi Q8 eigenlijk geen facelift nodig heeft, laat wel zien dat de grote suv over tijdloze kwaliteiten beschikt. En alles wat nieuw is, gaat goed samen met het bestaande. Afgezien van de krachtige en zuinige V6-diesel dan, want hoewel het een prachtige motor is, lijkt er voor diesel geen plek in onze elektrische toekomst.