Audi laat petrolheads nog bijna 10 jaar juichen (maar daarna is het afgelopen)

Nieuws

Ook Audi zegt het nu hardop: het gaat echt nog even duren voor we allemaal in elektrische auto's rijden. Maar voordat petrolheads nu heel hard gaan juichen: de baas van Audi zegt er meteen bij dat van uitstel geen afstel komt. De toekomst is en blijft elektrisch.



Audi is een van de merken die moeite hebben om hun klanten in een elektrische auto te krijgen. De Audi Q8 gaat bijvoorbeeld al in 2025 uit productie, omdat hij niet het gehoopte succes bracht. Erger nog: de fabriek in Brussel waar-ie gebouwd wordt, gaat dicht en dat leidt tot gedwongen ontslagen.



De overgang van auto's met verbrandingsmotoren naar EV's gaat “langer duren dan aanvankelijk gedacht”, zegt Audi-CEO Gernot Döllner. Maar dat betekent niet dat ze in Ingolstadt niet meer in de EV geloven. Audi blijft elektrische auto's ontwikkelen, maar wedt daarnaast ook op andere paarden.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Strategie Audi 2033



De komende tien jaar is dit de strategie van Audi: in elk van de kernsegmenten waarin het actief is, komt zowel een auto met verbrandingsmotor als een elektrische auto. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al met de Audi Q5 en Q6 E-tron.



De technici van Audi krijgen drie dingen op hun bordje: ze gaan werk maken van zeer zuinige verbrandingsmotoren, plug-in hybrides (in de VS en China wordt een opmars verwacht) en ook volledig elektrische auto's.



Plug-in hybride met actieradius 100 km



Plug-in hybrides leken aanvankelijk een kort leven beschoren; een vluggertje om de periode te overbruggen tussen benzine en elektrisch. Maar dat gaat dus nog zeker tien jaar duren. De nieuwste plug-in hybrides van de Volkswagen-groep, zoals de Volkswagen Passat en Skoda Superb, hebben een elektrische actieradius van meer dan 100 kilometer en zijn in theorie dus heel zuinig.



Audi A5 met range-extender?



Onlangs werd de nieuwe Audi A5 onthuld, als opvolger voor de A4. Hij staat op het PPC-platform (Premium Platform Combistion) en dat nieuwe platform is zelfs geschikt voor een aandrijflijn met range-extender. Al heeft Audi nog geen plannen bekend gemaakt om daar ook iets mee te gaan doen.

Audi volledig elektrisch in 2033



De baas van Audi wil één ding nog benadrukken. Het doel van Audi blijft om in 2033 alleen nog elektrische modellen bouwen. Döllner gelooft heilig in een elektrische toekomst van de auto. Hij heeft met name hoge verwachtingen van de ontwikkeling van batterijtechniek.



Ook andere grote concerns, zoals Mercedes, BMW, Ford, BYD, Kia en Stellantis, hebben recent de liefde verklaard aan hybride en plug-in hybride voor de komende jaren.