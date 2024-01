Nieuws

Automerken als Mercedes laten technologische hoogstandjes zien tijdens de CES-techbeurs in Las Vegas. Zoals een gaaf trucje van de nieuwe elektrische Mercedes G-klasse dat je niet op de openbare weg mag gebruiken.



Op Instagram is te zien hoe Mercedes op de strip van Las Vegas vier gecamoufleerde exemplaren van de nieuwe elektrische G-klasse een manoeuvre laat uitvoeren die normaal gesproken alleen door legertanks wordt gedaan: de tank-turn. Hierbij draait het voertuig (normaliter dus een legertank) om zijn eigen as.

G-Turn niet voor de openbare weg



Mercedes spreekt zelf van de ‘G-turn’, maar het principe is hetzelfde. Het werkt als volgt. De elektrische Mercedes G-klasse wordt aangedreven door vier elektromotoren. En als je de linker twee een kant op laat draaien en de rechter twee de andere kant op, dan draait de stekker-G om zijn as.

In de video maakt Mercedes duidelijk dat deze functie niet is bedoeld voor de openbare weg. De G-Turn moet het makkelijk maken om te manoeuvreren tijdens het off-roaden. Want met een andere instelling is ook een draai van 90 graden mogelijk. Sowieso blijft er op asfalt weinig van het profiel van de banden over.



Mercedes G-Klasse specificaties

Mercedes haalde de elektrische G-klasse naar Las Vegas om hem te laten 'dansen', niet om erover de praten. Daarom moeten we het doen met de informatie die we al hadden. De suv heeft dus vier elektromotoren - een per wiel. De vier motoren hebben allemaal twee versnellingen, met een hoge en lage gearing. Op die manier kan elk wiel op een andere snelheid draaien, wat zeer handig is voor offroading. Een sperdifferentieel is dan ook niet meer nodig.



Naar verwachting zal een nieuwe soort accu van Mercedes debuteren in de elektrische G-klasse. Het gaat om een siliciumaccu die voor het eerst te zien was in het Mercedes Vision EQXX-conceptmodel. Deze is 100 kWh groot, maar door het gebruik van silicium een stuk lichter dan een conventionele lithium-ion batterij.

Daarbij lijkt het erop dat de grote suv een naamsverandering heeft ondergaan. Origineel werd de elektrische versie van de G-klasse nog de Mercedes EQG genoemd, maar op de beurs werd naar de auto gerefereerd als simpelweg ‘de elektrische G-Klasse’. Deze naam is zo sterk, dat we niet van verbazing rond onze as draaien als Mercedes besluit de EQG-naam te schrappen.