Polestar 2 (2023) review: sneller, zuiniger én veel grotere actieradius

De Polestar 2 (2023) kreeg een ingrijpende facelift. Hij werd zowel sneller als zuiniger en kreeg achterwielaandrijving, net als de elektrische Volvo XC40. Als je daar ook de enorme actieradius van 651 kilometer en de indrukwekkende laadsnelheid bij optelt, zijn er meer dan genoeg redenen om weer eens achter het stuur te stappen.

Wat is opvallend aan de Polestar 2 Long Range Single Motor (2023)?

De facelift die de Polestar 2 heeft gekregen, leidt vooral in technisch opzicht tot grootse daden. De uiterlijke wijzigingen blijven beperkt tot een nieuwe grille. Die was bij de oude 2 nog vergelijkbaar met die van een benzineauto, maar nu is-ie gesloten, alsof Polestar nu pas écht uit de kast komt als elektrisch merk. Alleen aan de onderkant is nog een kleine opening voor de koeling van de elektromotor.



Onderhuids is geen sprake van een facelift, maar van een metamorfose. Het vermogen wordt bij de versies met één elektromotor (Single Motor) nu overgebracht op de achterwielen, een trucje dat eerder al bij de technisch identieke Volvo XC40 werd toegepast. Van trekken naar duwen, zo zou je het ook kunnen noemen. Sportieve rijders zullen in hun nopjes zijn, want door die duw in de rug zijn de rijeigenschappen sportiever.



Ook de elektromotor en het batterijpakket zijn nieuw. Daardoor is de actieradius flink vergroot en kun je bij bijna alle versies snelladen met liefst 205 kW. Alleen de Standard Range Single Motor, de instap-Polestar, kan laden met ‘maar’ 135 kW.



Wat is goed aan de Polestar 2 facelift?

Grote vraag is: leidt duwen in plaats van trekken tot sportievere rijeigenschappen? En het antwoord is: zeker. Het is altijd leuker om door de bocht geduwd te worden. Bovendien is de balans beter: bij snel optrekken komt de neus van de auto wat omhoog en gaat een deel van het gewicht naar de achterwielen. Die hebben meer grip. In bochten ligt de gripgrens zo hoog dat de achterkant niet snel onverwacht zal uitbreken.

Maar de Polestar 2 blijft vooral een comfortabele kilometervreter. Voor echt sportief rijgedrag is de besturing niet direct genoeg en voelt de auto wat te zwaar aan – met een gewicht van meer dan twee ton ís de Polestar dan ook geen vedergewicht.



Daar staat veel tegenover. We ervaren opnieuw hoe fijn one pedal driving aanvoelt in de Polestar 2 en binnenin is het zo stil dat zelfs onze playlist met klassieke pianoconcerten prima tot zijn recht komt. Verder alle lof voor het infotainmentsysteem, dat werkt via Google en al je spraakcommando’s begrijpt. Die ene keer dat hij ‘Weesp’ verstond terwijl we ‘Beesd’ zeiden, vergeven we hem.



Wat kan beter aan de Polestar 2 facelift (2023)?

Vooral op het gebied van ruimte en overzichtelijkheid laat de Polestar 2 steekjes vallen. Dat komt door de kleine achterruit en de grote dode hoek. Maar ook de brede en hoge middentunnel is een spelbreker. Hij zorgt er achterin voor dat niemand voor zijn lol in het midden gaat zitten, feitelijk is de Polestar 2 een vierzitter. De bestuurder komt met zijn lange benen in de knel doordat de ruimte tussen stuur en middentunnel te krap is. Het vergt wat yoga-oefeningen om je been in en uit die opening te wurmen.



Wanneer komt de Polestar 2 naar Nederland en wat is de prijs?

Goedkoop is de Polestar 2 Long Range Single Motor niet met zijn prijs van 55.200 euro, en die prijs stijgt nog als je valt voor de verleidingen van de optiepakketten. Het Pilot pack (3000 euro), met onder meer adaptieve cruisecontrol en een systeem dat je in het midden van je rijbaan houdt, zouden we zeker aanvinken. En als je eenmaal die fijne pianoklanken uit de Harman Kardon-geluidsinstallatie hebt gehoord, ga je geheid voor de bijl en tik je nog eens 5000 euro af. Krijg je ook nog een panoramadak, volledig elektrisch verstelbare voorstoelen een een warmtepomp.



De Standard Range Single Motor is de basisversie (actieradius: 546 km) en kost 51.200 euro, terwijl de Long Range Dual Motor met Performance Pack de duurste Polestar 2 is. Je betaalt daar 66.400 euro voor.



Wat vind ikzelf van de Polestar 2?

Voor het eerst in een elektrische auto kreeg ik het gevoel dat de batterij bijna niet leeg te rijden was. Zelfs als het koud is of als je flink doorrijdt, moet je dankzij de nieuwe batterij en de zuinige elektromotor makkelijk 500 kilometer kunnen halen. Moet je toch bijladen, dan verlies je dankzij het laadvermogen van 205 kW weinig tijd,. De symbiose van snelheid, zuinigheid en comfort, in combinatie met alle voordelen van achterwielaandrijving, maakt de Polestar 2 nog beter dan-ie al was. Jammer dat een paar begeerlijke opties alleen in dure pakketten zitten, zodat de de prijs van de Polestar 2 Long Range Single Motor oploopt tot ruim boven de 60.000 euro.