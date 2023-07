De Volvo XC40 en de Volvo C40 zijn voortaan uitgerust met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Voorwielaandrijving is verdwenen. Dat zie je er niet aan af, maar merk je des te meer als je onderweg bent. We reden met de minder bonkig gelijnde Volvo C40.

Met de vernieuwde Volvo XC40 en Volvo C40 heeft Volvo sinds meer dan 25 jaar weer een achterwielaandrijver. De laatste was de Volvo 940, die in 1998 uit productie genomen werd. Wie de Twin Motor-versie neemt, krijgt een extra (asynchrone) elektromotor op de vooras, die alleen ingeschakeld wordt als het echt noodzakelijk is. Dit tempert het verbruik.

Volvo C40: 3 motorversies

Er zijn drie motorvarianten leverbaar. Het instapmodel is de Single Motor met 238 pk. Dat zijn er zeven meer dan eerst. Gebleven is de lithium-ion batterij van 69 kWh. Die heeft een hogere energiedichtheid en een betere koeling. De actieradius bedraagt 478 kilometer (WLTP). De range van de tweede motorversie met 252 pk (de versie waarmee wij reden) bedraagt voortaan 581 kilometer. Vandaar de toevoeging 'extended range'.

Meer rijcomfort



Al na enkele kilometers valt op dat de Volvo C40 met achterwielaandrijving meer rijcomfort biedt dan voorheen. Oneffenheden worden beter verwerkt. De acceleratie van 0 naar 100 km/h neemt 7,3 seconden in beslag. Niet opzienbarend, wel toereikend. De derde motorvariant, de Twin Motor, doet hier 4,7 seconden over. Dat maakt op verjaardagen beslist meer indruk, maar we hebben er geen seconde naar verlangd.

Benieuwd hoe andere populaire auto's rijden? In onze gratis wekelijkse nieuwsbrief komen tests regelmatig voorbij:



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vertrouwd interieur

Vanbinnen heb je nauwelijks in de gaten dat je in een elektrische Volvo rijdt die onder je bips zo veranderd is. Het interieur ziet er vertrouwd uit en is nog altijd bij de tijd, onder meer dankzij een eenvoudig bedienbaar 9-inch centraal touchscreen met Google-navigatie.

De AWD-versie van de Volvo C40 met 408 pk moet volgens Volvo 548 kilometer ver komen op een volle accu. Dat is ruim veertig kilometer meer dan eerst. De tijd die je kwijt bent aan de snellader, nam juist af. Voortaan kost het je 28 minuten om de batterij van 10 naar 80 procent te laden. Bovendien kun je nu tot maximaal 200 kW laden, dat was 150 kW.



Conclusie

Met een nieuwe vanafprijs van 50.995 euro is de basis-C40 duurder dan voorheen (48.495 euro). Daar staan echter meer rijcomfort, een hogere actieradius en snellere laadtijden tegenover. Bovendien spat de kwaliteit nog altijd van de Volvo C40 af en is de veiligheidsuitrusting dik in orde. Voor de door ons gereden Volvo C40 ben je minimaal 52.995 euro kwijt.



Volvo C40 Single Motor Extended Range specificaties