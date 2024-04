TEST Toyota Yaris Hybrid 130: is duurkoop goedkoop?

Tests

Op het eerste gezicht is de vernieuwde Toyota Yaris Hybrid 130 wel erg veel duurder dan de versie met 115 pk. Maar als je de specificaties erbij pakt, dan blijkt dat die 7200 euro extra niet alleen opgaat aan pk’s.

Je zou het ’m niet geven, maar de Yaris is alweer 25 jaar onder ons en wereldwijd zijn er ruim 10 miljoen Yarissen verkocht. Daarvan liep een groot deel van de band in het Franse Valenciennes. In 2020 was de Toyota Yaris zelfs de meest gebouwde auto van Frankrijk. In 2022 werd die rol overgenomen door de Toyota Yaris Cross. Dat moet menig hotemetoot bij Renault en Peugeot toch pijn doen ...



De huidige, vierde generatie Yaris, is sinds vier jaar op de markt en krijgt een update. Die heeft deels betrekking op het dashboard, het multimediasysteem en de verbeterde veiligheidssystemen, maar het belangrijkste nieuws vinden we onder de motorkap.

Yaris-rijders hebben zuinigheid hoog in het vaandel



Volgens de Nederlandse Toyota-importeur hebben Yaris-kopers zuinigheid hoog in het vaandel staan. Ongeveer 90 procent kiest voor een hybride. En dat terwijl de Yaris zonder elektrohulp 1455 euro goedkoper is. Reden: de hybride gebruikt minder benzine, al speelt de standaard aanwezige automaat mogelijk ook een rol.



Vanaf nu kunnen al die zuinigerds ook kiezen voor de Hybrid 130. Ondanks 15 pk en 44 newtonmeter extra, drinkt-ie per 100 kilometer maar 0,4 liter meer dan de Hybrid 115. Dat is evenveel benzine als er bier in twee fluitjes gaat. Zelfs bij kroegentochten die veel minder dan 100 kilometer beslaan, is er geen mens die daar genoeg aan heeft.

Nieuwe hybride-aandrijflijn in Yaris 130



De extra power van de Hybrid 130 is volledig te danken aan de nieuwe, efficiëntere hybride-aandrijflijn die Toyota alleen bij de krachtigste versie monteert. Importeur Louwman verwacht dat een kwart van alle Yaris-klanten voor de Hybrid 130 gaat kiezen, ondanks de meerprijs van 7200 euro ten opzichte van de Hybrid 115. Is-ie dat waard?

Tweemaal 0,5 seconde winst

Met zijn extra power ontpopt de Yaris Hybrid 130 zich niet onmiddellijk tot de nachtmerrie van het stratenmakersgilde. Voor de honderdsprint heeft hij 9,2 tellen nodig, tegen 9,7 voor de Hybrid 115. Belangrijker is dat de nieuweling een relaxter rijkarakter heeft. De roffelende driepitter schiet hoorbaar minder snel in de stress tijdens het invoegen op de snelweg. De 44 extra newtonmeters zorgen desgewenst ook voor iets vlottere tussensprints. Van 80 naar 120 km/h gaat een halve tel sneller en kost nu nog 7,5 seconden. In de powermodus reageert de aandrijflijn het felst.

In de stad vaak puur elektrisch



Vooral in stadsverkeer merk je dat de hybride-aandrijflijn vaak overgaat op puur elektrisch en vrij sterk ‘op de motor’ afremt. Dit effect kun je opvoeren door de keuzehendel in de B-stand te zetten. Ook tijdens berg­etappes is dat een goede optie, die ervoor zorgt dat je minder op het rempedaal hoeft te trappen. Op die momenten zie je in het instrumentarium dat de hybride-accu wordt bijgevoerd.



Groter infotainmentscherm



Over het dashboard gesproken, dat is met de facelift voor alle versies aangepast. Het infotainmentscherm is groter en van alle fysieke knoppen eromheen is nu nog slechts één centrale aan-/uit-volumetoets overgebleven. Het instrumentarium kent niet langer twee ‘klokken’ met daartussenin een infodisplay, maar bestaat uit één groot scherm, dat je op je eigen smaak kunt afstemmen.

Yaris GR Sport is sportiever en steviger



De nieuwe aandrijflijn heeft geen merkbaar effect op het comfort, de wegligging of de besturing van de Yaris. Het onderstel is voor zo’n compacte auto nog altijd best comfortabel. Je krijgt hobbels duidelijk mee, maar nooit op een hinderlijke manier. Wie wat meer stuurgevoel wenst, kan voor 500 euro extra uitwijken naar de GR Sport.



Die staat op 18-inch wielen in plaats van 16-inch ­(Executive) of 17-inch (Launch Edition) en voelt door aanpassingen aan de besturing en wielophanging strakker aan. Daar staat tegenover dat het onderstel heftiger reageert op korte hobbels. Of je de extra luide uitlaatroffel van de GR Sport weet te waarderen, is een kwestie van persoonlijke smaak.

Moeiteloze zuinigheid



Omdat de GR Sport uitnodigt tot een vlotte rijstijl, trapten we het gaspedaal wat steviger in. Waar we in Spanje met de Hybrid 130 Executive op ons gemak een gemiddeld verbruik van 4,8 liter per 100 km (1 op 20,8) scoorden, gingen we bij de GR Sport over de 5 liter heen. We gaan ervan uit dat je in Nederland makkelijk in de buurt komt van de fabrieksopgave (4,2 l/100 km). Die ­moeiteloze zuinigheid blijft een ijzersterk aankoopargument. Net als de 10 jaar fabrieksgarantie, trouwens.

Achterbank voor kleuters en teckels



Misschien dat potentiële kopers daarom ook genoegen nemen met het matige ruimteaanbod achterin. Zolang de voorste inzittenden niet langer zijn dan pakweg 1,75 meter, is er niks aan de hand. Maar als de bestuurder en bijrijder allebei rond de 1,90 lang zijn, is achterin alleen plaats voor kleuters, teckels en yorkshire terriërs.

IQ 'slimme’ spraakbediening valt tegen



Toyota heeft met de facelift zoals gezegd ook het infotainmentsysteem aangepast. Het reageert sneller en kan over the air worden bijgewerkt. Daarnaast zou het gebruiksvriendelijker zijn. Onder meer vanwege de slimme spraakbediening waarvan Toyota trots melding maakt. Maar wij hebben wel een kanttekening bij die vermeende intelligentie.



Soms lukte het ons inderdaad om de klimaatregeling mondeling tot een andere instelling te bewegen. Vaker leek het echter of de Toyota-mevrouw het Yaris-dashboard graag zou verruilen voor de Journaal-studio waar Willemijn Hoebert de weersverwachting met de kijkbuisboomers deelt. Doodleuk werd het weerbericht opgedreund en op het centrale scherm getoond. Gelukkig kun je de klimaatregeling ook nog met traditionele knoppen bedienen ...

Is Yaris 130 meerprijs waard?



We begonnen dit verhaal met de vraag of de Yaris Hybrid 130 zijn meerprijs van 7200 euro ten opzichte van de Hybrid 115 waard is. Als het alleen om de extra power zou gaan, hielden we die centen lekker in onze zak.



Maar terwijl de Hybrid 115 standaard in een relatief bescheiden Comfort-kloffie steekt, hijst Toyota de krachtigste Hybrid in minimaal een Executive-­maatpak. Dat herken je vanbuiten onder meer aan zijn 17-inch lichtmetalen wielen en glanzend zwarte accenten. Bij de Comfort moet je het doen met 15-inch staal en wieldeksels, die de auto toch wel een beetje een Zeeuwse uitstraling geven.

Verwennerij Toyota Yaris 130 Executive



Voor de echte verwennerij van de Executive moet je in het interieur zijn. Klimaat­regeling met twee temperatuurzones, elektrisch bediende zijruiten voor en achter en inklapbare, verwarmde spiegels zijn allemaal standaard. Ook zitten de bestuurder en bijrijder op verwarmbare sportstoelen. Die voldoen prima voor kortbenigen, maar de lange medemens ervaart te weinig steun van de zitting.



Verder is er een 12,3-inch digitaal instrumentarium aan boord, evenals een infotainmentscherm van 10,3 in plaats van 9 inch, een draadloze telefoonoplader en stuurwielverwarming - met zorgvuldig ­verstopte bedieningsknop.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veiligheidsvoorzieningen. Elke Yaris Hybrid beschikt over adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en automatisch grootlicht. De Executive voegt daar onder meer dodehoekdetectie, rijstrookassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer aan toe.

De hybride Yaris 130 of toch liever een elektrische auto?



Zeker als je weet dat je voor 33 mille ook al een compacte EV hebt, is de Yaris Hybrid 130 alles­behalve een koopje. Maar voor wie nog niet aan volledig elektrisch toe is, is de Yaris Hybrid 130 een prima optie. De auto is vlot zat, zeer zuinig en compleet uitgerust. Vraag is of je al die luxe nodig hebt en een ruimtewonder is de Yaris sowieso niet. Wat dat betreft is de - eveneens prijzige - Honda Jazz Hybrid een beter alternatief.