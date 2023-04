TEST –Renault Clio Hybrid niet heel veel zuiniger dan Skoda Fabia 1.0 TSI

Hybride auto’s zijn hot want benzine is duur. Maar is de Renault Clio Hybrid in de praktijk net zo zuinig als in de folder? Ben je niet goedkoper uit met een Skoda Fabia met een simpele driecilinder?

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 5. We belichten hier het verbruik, de prestaties en de prijzen van de Renault Clio E-Tech Hybrid en Skoda Fabia 1.0 TSI.

Zo werkt de Renault Clio E-Tech Hybrid

De Clio rijdt altijd elektrisch weg, want in de eerste versnelling verzorgt een elektromotor de aandrijving. Als er niet genoeg stroom voorhanden is, springt de verbrandingsmotor aan om via de startgenerator elektriciteit op te wekken en zo de batterij te voeden.

Ga je harder rijden en dus meer vermogen vragen, dan drijven de elektromotor en de benzinemotor samen de voorwielen aan. Een ingewikkeld concept waar je in de praktijk gelukkig weinig van merkt. Zolang je rustig rijdt, tenminste. Want zodra je spontaan het gaspedaal vloert, schiet de hele boel in de stress en gooit de atmosferische benzinemotor luidruchtig het toerental omhoog.

Raak je eenmaal gewend aan het karakter van de hybride aandrijflijn, dan vergeet je wat er zich allemaal afspeelt onder de motorkap en heb je aan de Clio een prettig en relaxed rijdende auto.

Tegelijkertijd is de 143 pk sterke Clio Hybrid de snelste sprinter: van 0 naar 100 km/h kost 8,8 seconden. De Fabia 1.0 TSI mag dan 200 kilo lichter zijn, met maar 95 pk tot zijn beschikking doet-ie 11,1 seconden over de standaardsprint.

Zijn driecilinder heeft een turbo en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak – een bekend recept in het B-segment. Hij hangt goed aan het gas en hij loopt zeker niet minder fraai dan de viercilinder van Renault.

Renault Clio Hybrid: verbruik getest

De Clio Hybrid is duidelijk krachtiger en sneller dan de Fabia 1.0 TSI, maar is-ie ook zuiniger? Wij halen met de Renault een realistisch verbruik van 5,1 l/100 km (1 op 19,6) en voor de Skoda noteren we een testverbruik van 5,6 l/100 km (1 op 17,9). Hierdoor kom je met de Clio op een volle tank 50 kilometer verder. Het verschil wordt groter als je vaak in de stad rijdt, waar de hybride-aandrijflijn herhaaldelijk stroom terugwint bij het remmen, om die meteen weer te benutten bij het optrekken.

“Je moet 23.000 kilometer per jaar rijden om de dure wegenbelasting terug te verdienen.”

Dure wegenbelasting terugverdienen?

Verdient de zuinige Clio Hybrid zijn hogere wegenbelasting terug? Want zijn complexe aandrijflijn maakt de Renault precies 200 kilo zwaarder dan de Skoda, wat op jaarbasis neerkomt op 208 euro éxtra belasting. En met een verschil in brandstofverbruik van 0,5 l/100 km, moet je 23.000 kilometer per jaar rijden om dat terug te verdienen …

Niet geheel verrassend is de Clio Hybrid ook duurder in aanschaf. De basisprijs bedraagt 25.665 euro en onze testauto is een Techno-uitvoering van 28.315 euro. De door ons gereden Skoda Fabia 1.0 TSI is uitgevoerd als ongeveer even luxe Business Edition-uitvoering en staat voor 25.980 euro in de prijslijst. Een prijsverschil van 2335 euro met de Clio. Wil je per se een automaat, dan betaal je voor de Fabia ongeveer evenveel als voor de Clio Hybrid, die standaard al voor je schakelt.

Conclusie

De Renault Clio Hybrid is duurder dan de Skoda Fabia 1.0 TSI, maar je krijgt ook meer: meer vermogen, betere prestaties en een automatische versnellingsbak. En ja, de Hybrid is zuiniger dan de conventionele driecilinder, al is het verschil niet zo groot (5,1 versus 5,6 l/100 km). Wat je daarmee bespaart aan brandstofkosten ben je direct weer kwijt zodra de wegenbelasting wordt afgeschreven van je rekening.

