Of Corsa: 22 weetjes over 42 jaar Opel Corsa

De Opel Corsa is niet weg te denken uit de prijslijst van Opel. Er zijn al negen miljoen exemplaren gebouwd. Nu hij met meer smaken dan ooit leverbaar is (elektrisch, benzine, hybride), blikken we terug op de tijd waarin dat niet zo was. De GSi's en OPC's missen we wel een beetje, de tweedeurs sedan een beetje minder.

Eigenlijk is Corsa een rare naam voor een kleine auto, want het is Italiaans voor race ...

… maar de 100 pk sterke GSi was wel degelijk een snelheidsduivel.



De driedeurs Opel Corsa van generatie I (1982) was maar 3,62 meter lang. Hij was er ook als twee- en vierdeurs sedan.

Deze Corsa heette in het VK Vauxhall Nova. Ook in Japan kreeg hij een andere naam; Toyota had al een auto met de naam Corsa in het gamma.



Tuner Michalak verbouwde de Corsa tot snelle cabriolet.

Opels huistuner Irmscher maakte sportieve versies, rally-edities én cabrio's op basis van de Corsa.



In 1993 liet Opel het breed hangen: om de tweede generatie Corsa te promoten, werd de hulp ingeroepen van supermodellen Kate Moss, Naomi Campbell, Christy Turlington en Linda Evangelista.

Later maakten ook Sean Paul en Claudia Schiffer reclame voor de Corsa. Net als de knuffels van C'Mon.



Heel woke is het niet, maar de Corsa B (1993) werd met zijn ronde vormen door Opel-marketeers in de markt gezet als vrouwenauto. Hideo Kodama tekende hem, en 'deed' vervolgens ook generatie 3.



In Italië en Zuid-Amerika bestond een stationwagon-versie van de Corsa B, in andere landen ook een pick-up.

Afgeleiden van de Corsa B waren de Tigra (een kleine roadster) en de Combo (een bestelwagen).



De derde generatie Corsa C (2000) had dezelfde richtingaanwijzer- en ruitenwisserhendels als de Lotus Elise.

Wie een Corsa van modeljaar 2004 heeft en het dashboardkastje opent, ziet een haai als 'easter egg' in een van de scharnieren.



De vierde generatie (Corsa D, 2006) was nog nét kleiner dan 4 meter, met zijn lengte van 3999 millimeter.

Toen de Arctic Monkeys nog onbekend waren, kocht zanger Alex Turner van het tekengeld van zijn eerste platencontract een Corsa.



De Corsa F (sinds 2019) is de eerste die alleen als vijfdeurs hatchback te koop is.

Bovendien deelde hij, na de overname door PSA in 2017, veel techniek met de Peugeot 208.

In 2020 kwam de eerste elektrische Corsa op de markt.

1984 was het beste verkoopjaar van de Corsa in Nederland, er werden toen 18.192 auto's geregistreerd.



In 2011 kwam de OPC Nürburgring Edition op de markt. Die leverde 210 pk, had een top van 230 km/h en sprintte in 6,8 s van 0 naar 100 km/h.

We bekennen schuld, de kop van dit verhaal is flauw. We hebben hem geleend uit de reclameslogan van de huidige gefacelifte Corsa: 'Yes of Corsa'.