Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 8 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin Volvo bang is geworden van een elektrische Volkswagen, Audi een nieuwe ontwerper kreeg en de baas van Mercedes een sombere bui heeft. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.





+ Volkswagen ID.7 Tourer is fraai!

Met de matige verkoopcijfers van de gewone ID.7 in het achterhoofd, verwachten we dat de dealers een gat in de lucht springen nu de (overigens bijzonder fraaie) Tourer-variant in de startblokken staat. Dat doen ze bij Volvo juist niet. Ze worden zelfs een beetje onrustig en hier lees je hoe dat zit.

+ Nieuwe Audi-ontwerper is goed in retromodellen

Wat vind jij van de nieuw Land Rover Defender? Wij vinden de mix tussen nostalgie en moderniteit bijzonder geslaagd. Audi waarschijnlijk ook, want het nam de hoofdontwerper van Jaguar Land Rover in dienst. Zou hij ook daar klassieke Audi’s in een modern jasje gaan steken? We hebben een verlanglijstje!



+ Eindelijk een goedkopere elektrische Opel Corsa

Opel wil met de slogan ‘De toekomst is voor iedereen’ elektrisch rijden voor een breed publiek toegankelijk maken. Maar tot nu toe was een elektrische Opel Corsa juist relatief duur: bijna 35.000 euro voor de 136 pk sterke instapper. Het was niet de vraag of, maar wanneer de prijsverlaging van de Opel Corsa Electric kwam. Nu dus!





- Baas van Mercedes somber over prijs elektrische auto’s

Het duurt nog jaren voordat een elektrische auto een betaalbaar alternatief wordt voor een auto op benzine, denkt Daimler-CEO Ola Kallenius. Al kan hij het lot wel een handje helpen door te kappen met die rare eivormige Mercedes EQS en EQE. Bovendien is er één volkje dat dapper weerstand biedt.







- GM bouwt alleen elektrische auto’s als de klant ze ook koopt

De Amerikaanse autoreus General Motors wil vanaf 2035 alleen maar elektrische auto's op de markt brengen. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar nu komt topvrouw Mary Barra van GM toch terug op deze belofte. Want de klant bepaalt. Klinkt wel logisch, maar getuigt niet van ondernemerszin …





- Iedereen onderschat het merk Smart

Het lijkt wel of de Smart #1niet bestaat, zo weinig zie je de elektrische suv rijden. Onze vergelijkende test van de Smart #1 tegen met de Cupra Born, Honda e:Ny1 en MG4 Electric laat zien hoe raar dat eigenlijk is.