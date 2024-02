Waarom de Opel Corsa Electric plotseling ruim 4000 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Opel Corsa Electric is goedkoper geworden. Waar je voorheen bijna 35 mille mee moest nemen naar de Opel-dealer, kun je nu al een elektrische Corsa bestellen vanaf 30.949 euro.

Dit komt doordat Opel een speciale uitvoering van de Corsa heeft geïntroduceerd. De Opel Corsa Electric YES - genoemd naar zijn reclamecampagne - is scherp in de prijslijst gezet. Wanneer je ook nog de SEPP-subsidie van de prijs afhaalt, betaal je 27.999 euro voor de nieuwe versie van de compacte hatchback met stekker.



Opel Corsa Electric YES standaarduitrusting

Vaak gaat het bij nieuwe basisuitvoeringen om een uitgeklede versie van de auto, maar dat is niet het geval bij de Corsa Electric YES. Dit krijg je allemaal standaard:

Rekord Red lak (ook andere kleuren mogelijk)

Contrasterend zwart dak en spiegelkappen

Rode accenten en zwarte hemelbekleding

16-inch lichtmetalen velgen

Sportstoelen met stof en kunstleer

Keyless start

Parkeersensoren achter

Climate control

10-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

In de Corsa YES zit de 'oude' elektrische aandrijflijn van moederbedrijf Stellantis, goed voor 136 pk en 260 Nm koppel. Met het accupakket van 50 kWh komt deze versie van de Corsa tot 357 kilometer.



Prijsverlaging Corsa Electric was nodig



Het is natuurlijk fijn dat de Opel Corsa Electric goedkoper is geworden, maar Opel moest ook wel iets aan de prijs doen. Zoals je leest in onze test van de Opel Corsa facelift, was de auto simpelweg te duur geworden.

Toen de elektrische Corsa in 2020 op de markt kwam, betaalde je 30.499 euro. Tot vandaag was de goedkoopste uitstootvrije Corsa in de prijslijst 34.999 euro - een stijging van 4,5 mille in 4 jaar! En dan is een Corsa met de nieuwe aandrijflijn van 156 pk en de batterij van 51 kWh, nog eens 1000 euro duurder.



Een prijsverlaging was ook nodig om concurrerend te blijven met de goedkope EV's uit China. Zoals de BYD Dolphin (vanaf 29.990 euro) en de MG4 Electric (32.385 euro). Zelfs in het eigen Stellantis-concern is met de nieuwe Citroën ë-C3 een veel goedkopere optie te vinden (24.290 euro).