De Opel Corsa facelift is vooral voor de elektrische versie ingrijpend. Als je met de elektrische Corsa rijdt, verlang je geen moment naar de benzineversie. Maar de prijs is even schrikken.



Wat is opvallend aan de Opel Corsa facelift (2023)?

Uiteraard zijn er wat uiterlijke wijzigingen. Zo heeft elke Corsa (benzine en elektrisch) nu standaard led-koplampen en de Vizor-grille, waarmee hij weer in de pas loopt met de laatste Opel-mode. Aan de achterkant imiteert Opel vele andere merken door de letters 'Corsa' groot over de achterklep uit te smeren.

Wie het elektrische nieuws van Stellantis volgt, kan de wijzigingen van de Opel Corsa Electric (voorheen Corsa-e) dromen: dankzij een nieuwe elektromotor steeg het vermogen van 136 naar 156 pk. Ook de batterij is nieuw en springt zuiniger met de stroom om. De actieradius nam toe van 357 tot 405 kilometer. Er is nog meer goed nieuws, want het verbruik daalde van 15,7 kWh/100 km naar 14,3 kWh/100 km. Snelladen kan onveranderd met 100 kW. Opel is niet kinderachtig en monteert standaard een warmtepomp.

In het interieur is het grote touchscreen van 10-inch nieuw, maar gelukkig kun je de klimaatbeheersing gewoon via draaiknoppen instellen.

Wat is goed aan de nieuwe Opel Corsa (2023)?

Heb je nooit in een elektrische auto gereden, dan kan het comfort je wel eens over de streep trekken. Een elektromotor is veel efficiënter en stiller dan een benzinemotor. Zelfs in een relatief kleine auto als de Opel Corsa ligt het geluidsniveau zo laag dat je je in een auto uit een hoger segment waant. Stoplichtsprints of invoegen via een korte invoegstrook is dankzij het op afroep beschikbare koppel van 260 Nm (in Sport-stand) een fluitje van een cent.



Op de snelweg heb je vanwege de stille aandrijflijn iets meer last van windgeruis, maar het algehele comfort is top. De afstemming van het onderstel is ook keurig, dat is een perfect Stellantis-compromis tussen Frans comfort en Duitse sportiviteit. Opel biedt keuze uit drie rijprogramma’s: Eco, Normal en Sport. Daarmee beïnvloed je het beschikbare vermogen en koppel en wordt ook de directheid van de besturing aangepast. In Eco moet je het doen met een beperkt werkende airco.

Wat kan beter aan de elektrische Opel Corsa?

Dan komen we toch bij een heikel punt uit: zo langzamerhand rijst de prijs van een Opel Corsa met stekker de pan uit. Toen-ie in 2020 op de markt kwam, betaalde je 30.499 euro voor de elektrische Corsa met 136 pk. Deze versie kost nu al 35.990 euro (prijs België: 36.350 euro); een prijsstijging van 5491 euro! Voor de Corsa met het nieuwe accupakket betaal je zelfs al 37.999 euro.

Opel wil met de slogan ‘De toekomst is voor iedereen’ elektrisch rijden voor een breed publiek toegankelijk maken, maar bijna 40.000 euro voor een auto uit het B-segment is toch wel even slikken. Zeker nu langzaam maar zeker goedkopere stekkermodellen de markt binnendruppelen. Een BYD Dolphin met grotere batterij (60 kWh) en meer vermogen (204 pk) kost bijvoorbeeld ook 35.990 euro. De grotere MG4 is zelfs goedkoper en Kia begint in 2024 een enorm offensief, onder meer met de Kia EV3. Officieel zijn geen prijzen bekendgemaakt, maar naar verwachting gaat-ie minder kosten dan 35.000 euro.

Verder is de ruimte achterin beperkt en kun je zelfs in de B-stand de remenergie niet maximaal terugwinnen.

Wanneer komt de Opel Corsa facelift (2023) naar Nederland en België en wat is de prijs?

Eind oktober staat de Corsa al in de Nederlandse en Belgische showrooms. De prijs van de Opel Corsa op benzine liggen een stuk lager dan die van de elektrische Corsa. De basisversie –een 1.2-driecilinder met 75 pk - mag je meenemen voor 23.349 euro. Dezelfde motor is er ook met 100 pk en een turbo, dan kun je kiezen uit een handbak (6 versnellingen) of een achttraps automaat. Topversie is de 136 pk sterke Corsa 1.2 Turbo GS, die 28.549 euro kost en standaard een automaat heeft.

Spannender wordt het in 2024, dan wordt dezelfde 1,2-liter motor leverbaar als hybride (48 volt). Hij krijgt dan ondersteuning van een 28 pk sterke elektromotor. In de stad kun je grotendeels elektrisch rijden, waardoor de hybride Corsa zuiniger wordt dan de conventionele benzineversie. Deze versie heeft bestsellerpotentie.

Wat vind ikzelf van de elektrische Opel Corsa facelift (2023)?

Het comfort van een elektrische auto ligt hoger dan dat van een benzineauto, dankzij de fluisterstille en krachtige elektromotor. Op dat gebied voelt de fijn sturende Corsa Electric aan als een duurdere auto en laat je het wel uit je hoofd om de benzineversie te overwegen. Tot je naar de prijs kijkt ...