Opel Corsa Hybrid test: laat je niet voor de gek houden door zijn naam

De Opel Corsa Hybrid houdt je voor de gek. Dit is geen volledige hybride auto, maar een mild hybride. Toch zien we de ietwat misleidende modelnaam van de Opel Corsa Hybrid door de vingers.

Waar veel mild hybride auto's zijn uitgerust met een 12 volt-startgenerator, heeft de Opel Corsa Hybrid 48V-technologie. Opel gaat nog een stap verder door in de nieuw ontwikkelde 6-trapsautomaat met dubbele koppeling een elektromotor met 29 pk en 55 Nm te huisvesten. In combinatie met de kleine lithium-ion batterij maakt dit puur elektrisch rijden mogelijk, iets wat bij een mild hybride auto normaal niet mogelijk is.

Stel je niet teveel voor van dat elektrisch rijden, we hebben het over een afstand van een kilometer. Laat je echter niet afschrikken door deze piepkleine elektrische actieradius, want de Opel Corsa Hybrid laadt onderweg tussentijds op zodra je het gaspedaal loslaat. Zo smokkel je er telkens meters bij.

Wat direct opvalt: de elektromotor en de verbrandingsmotor zijn een betere match dan de kibbelende koppeltjes uit het televisieprogramma Married At First Sight. Ze werken op harmonieuze wijze samen. Nog niet zo verfijnd als bij de Toyota Yaris Hybrid, maar dit merk heeft veel meer ervaring met hybride technologie.

2 redenen om voor de Corsa Hybrid te kiezen

Dat de elektromotor zijn partner in crime (een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor) bij het wegrijden ondersteunt, is te merken. De acceleratie is duidelijk feller in vergelijking met de Corsa 1.2, die alleen een benzinemotor heeft en eveneens 100 pk levert. De opvallend vlot schakelende automaat versterkt dit. Hiermee heb je meteen twee redenen te pakken om de Hybrid te verkiezen boven de benzineversie. Hij voelt krachtiger aan en je hebt standaard een prettige automaat.

Zo bekeken is de meerprijs van de Opel Corsa Hybrid van 1850 euro (uitvoering: Edition) goed te pruimen. De Corsa Hybrid is er ook met 136 pk, maar dan betaal je 2450 euro meer dan de benzineversie met 100 pk (uitvoering: GS).

Laag verbruik

Meestal liggen we in een deuk van het lachen als we de theoretische verbruikscijfers zien, maar deze keer zit Opel niet ver van de waarheid. Aan het einde van onze testrit gaf de boordcomputer 5,1 l/100 km (1 op 19,6) aan. Opel communiceert 4,5 l/100 km (1 op 22,2). En dat terwijl we kortstondig met hoge snelheid over de autobahn reden, waarbij de elektromotor achteroverleunde en de benzinemotor zich juist in het zweet werkte.



Opel Corsa Hybrid test conclusie



Met de komst van de Opel Corsa Hybrid is de benzine-Corsa met 100 pk en automaat geschrapt. Logisch, maar wat ons betreft kan ook de versie met handbak met de vut. De 6-trapsautomaat van de Corsa Hybrid bevalt zo goed dat we de meerprijs van 1850 euro geen enkel probleem vinden. En dan rijd je nog zuiniger ook. De Opel Corsa Hybrid is een Corsa met bestsellerpotentie.