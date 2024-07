Mild hybrid-auto verdient zijn hogere prijs pas terug na 781.250 kilometer

Nieuws

Stellantis doet een boekje open over de voor- en nadelen van zogeheten mild hybrid-auto’s. Ze zijn tot wel 20 procent zuiniger, maar ook tot wel 2000 euro duurder. Verdien je dat geld ooit terug?

Het is bekend dat hybridetechniek een auto zuiniger maakt, maar hoeveel scheelt het nou precies? Vandaag slaan we aan het rekenen met cijfers van Stellantis. Het moederbedrijf van automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Jeep en Alfa Romeo gaat zijn nieuwe mild hybrid-aandrijflijn in een heleboel nieuwe auto’s lepelen: 1,2 miljoen auto’s op jaarbasis, om precies te zijn. In alles van de kleine Opel Corsa tot de grote Peugeot 5008.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

28,5 pk sterke elektromotor

De mild hybrid-techniek van Stellantis is een 48V-systeem dat bestaat uit een startgenerator én een 28,5 pk sterke elektromotor die wordt gekoppeld aan een automatische transmissie met dubbele koppeling en zes versnellingen. De ongeveer 12 kilo wegende batterij heeft een capaciteit van 0,9 kWh. De hele bups werkt samen met een 1,2-liter driecilinder benzinemotor.

Met dit zogeheten eDCT-systeem is iets leuks aan de hand: het is krachtig genoeg om de auto ongeveer één kilometer op stroom te laten rijden. Wat dat betreft lijkt deze mild hybrid verdacht veel op een volwaardige hybride zoals Toyota ze bouwt. Normaal gesproken kan een mild hybrid-systeem alleen de verbrandingsmotor ondersteunen en niet de aandrijving voor zijn rekening nemen. Dat verklaart waarom Stellantis de term ‘Hybrid’ gebruikt en niet van een mild hybrid spreekt. We geven ze het voordeel van de twijfel.

Omslagpunt bij 166.666 kilometer



We slaan aan het rekenen. Volgens Stellantis maakt de toevoeging van deze zuinige hybridetechniek een nieuwe auto 2000 euro duurder. Voor dit rekenvoorbeeld pakken we de Opel Corsa erbij en de genoemde meerprijs komt inderdaad keurig overeen met de bedragen in de Nederlandse prijslijst.

In de stad, waar je veel energie terugwint met uitrollen en afremmen, kan het brandstofverbruik volgens Stellantis wel 2 liter per 100 kilometer schelen. Maar dat vinden we wel heel rooskleurig. Wij kijken liever naar de officiële verbruikscijfers van de 100 pk sterke Opel Corsa: 5,1 l/100 voor de gewone en 4,5 l/100 km voor de Hybrid. Dat is een verschil van 10 procent, geen 20 procent. Maar hé.

We hebben het dus over een verschil van 0,6 liter benzine per 100 kilometer en dat staat gelijk aan een besparing van 1,20 euro. We gaan er namelijk van uit dat je goedkoop tankt voor 2,00 euro per liter. Om die meerprijs van 2000 euro voor de mild hybrid-techniek terug te verdienen met zuinig rijden, moet je in totaal 166.666 kilometer afleggen.



Omslagpunt bij 781.250 kilometer

Nemen we ook mee dat de Hybrid bijna 100 kilo zwaarder is en in een hogere schaal van de motorrijtuigenbelasting valt, dan ligt het omslagpunt veel verder weg. Als je 12.000 kilometer per jaar aflegt, dan bespaar je op jaarbasis 144 euro aan brandstof, maar daarvan gaat 112 euro naar de Belastingdienst in de vorm van wegenbelasting. Om met de resterende 32 euro voordeel toch die 2000 euro terug te verdienen, moet de Opel Corsa maar liefst 62,5 jaar in de familie blijven en 781.250 kilometer afleggen …

De Opel Corsa Hybrid verdient zijn hogere meerprijs dus niet zomaar even terug. Koop deze versie dan ook vooral voor het comfort van de automatische transmissie.