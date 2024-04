Opel Frontera (2024) doet in ieder geval één ding veel beter dan de auto die hij opvolgt

Nieuws

Het uit de mottenballen halen van oude modelnamen is een populair tijdverdrijf van Europese automerken aan het worden. Na de Renault 5 maakt nu ook de Opel Frontera een comeback. Hij volgt de Opel Crossland op en doet in ieder geval één ding veel beter.

De eerste Opel Frontera kwam begin jaren 90 op de markt en was gebaseerd op een Isuzu. Je had een 5-deursmodel en een wat sportievere 3-deurs met een kortere wielbasis (Sport). Die laatste kon je ook kopen met een softtop, net zoals de Suzuki Vitara uit dezelfde tijd. De Frontera was op een gegeven moment de bestverkochte terreinwagen in Europa, maar een heel groot succes is het nooit geworden.

Volledig elektrisch of mild hybrid

Wellicht dat de nieuwe Opel Frontera hier verandering in brengt. Hij is op het oog duidelijk gekrompen in vergelijking met de oude Frontera, maar exacte afmetingen geeft Opel nog niet. Sowieso is het nog gissen naar de technische specificaties.

Het enige dat Opel vrijgeeft, is dat de Frontera leverbaar wordt met volledig elektrische aandrijving en als mild hybride auto met een 48V-batterij. De 4x4-aandrijving is verdwenen. Grote kans dat de EV de bekende 136 en 156 pk sterke elektromotor van de elektrische Opel Mokka krijgt, maar zeker is dit nog niet.

Een concreet cijfer dat Opel wel vrijgeeft, is de bagageruimte van de nieuwe Frontera. Die bedraagt 460 liter. Dat is best flink, de Crossland komt niet verder dan 410 liter. Klap je de achterbank neer (60:40), dan kan er zelfs 1600 liter mee (Crossland: 1255 liter).

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Opel Frontera volgt Opel Crossland op



De nieuwe Opel Frontera volgt zoals gezegd de Opel Crossland op. Die loopt alweer een tijdje mee en is aan vervanging toe. Zijn opvolger smoelt in ieder geval een stuk beter. Waar de Crossland gekkig hoog en smal oogt, ziet de nieuwe Frontera er bonkig en stoer uit. Dat doet de nieuwe Frontera in ieder geval beter dan de Crossland.

De Frontera is trouwens het eerste productiemodel dat het nieuwe logo van Opel draagt; dat verandert vaker dan de mening van een Tweede Kamerlid.

Op de hoogte blijven van de nieuwe Opel Frontera doe je met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Opel Frontera interieur: 2 grote displays

Het dashboard van de nieuwe Opel Frontera ziet eruit alsof het met een liniaal en een geodriehoek is getekend; ronde en organische vormen zie je niet. Je moet ervan houden. Het dashboard wordt gedomineerd door twee grote displays, beide met een afmeting van 10 inch. Net als bij de elektrische Citroën C3 is het dashboard uit te rusten met een houder voor je smartphone, bedoeld voor mensen die liever met hun eigen telefoon navigeren dan met het navigatiesysteem van de auto.

Nu we toch bij Citroën zijn aanbeland: het exterieurdesign komt voor een groot deel van dit Franse merk dat net als Opel deel uitmaakt van de grote Stellantis-familie. Buiten Europa levert Citroën namelijk een andere C3 Aircross zoals wij hem kennen en juist op deze variant is de Frontera gebaseerd. De gescheiden achterlichten doen ons ook een beetje denken aan de Citroën C4 Picasso uit 2013.



Opel Frontera prijs

Wanneer de nieuwe Opel Frontera precies leverbaar wordt, is nog niet bekend. En ook voor de prijzen moet je nog geduld hebben. Daar valt nu niet heel veel zinnigs over te zeggen, omdat de aandrijflijnen nog zo goed als onbekend zijn. Weet dat de goedkoopste Crossland uit voorraad circa 30 mille kost (1.2 met handbak).