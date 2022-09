Ook zonder subsidie is de aanschaf van deze 5 tweedehands elektrische auto's een goed idee

De subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's voor 2022 is leeg. In 2023 dienen zich nieuwe kansen aan. Toch is het misschien wel slimmer om nu nog een tweedehands EV te kopen. Op Marktplaats.nl vonden we er meer dan tweeduizend, waaruit we er vijf voor je selecteerden.



In 2022 hebben 10.700 Nederlanders samen 21,4 miljoen euro aan subsidie geïncasseerd voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Per persoon streken ze 2000 euro op. Wie nog voor 2023 een tweedehands EV wil aanschaffen, grijpt naast de subsidie. Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant zaten er wat haken en ogen aan de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Ze gold bijvoorbeeld niet voor auto's die nieuw meer dan 45.000 euro hadden gekost. Nu je toch niet in aanmerking komt voor subsidie, kun je ook een tweedehands EV kopen die net over die prijsgrens heen gingen. Dat betekent dat je uit meer auto's kunt kiezen.

Omzeil lange levertijden en hogere prijzen nieuwe EV's

Ook als je eigenlijk een nieuwe elektrische auto wilde kopen, is dit een goed moment om voor een tweedehandsje te kiezen. Zo omzeil je de extreem lange levertijden die veel nieuwe auto's teisteren. Daar komt bij dat de nieuwprijzen een sterk stijgende lijn ­vertonen. Helaas hebben de prijzen voor tweedehands EV's de neiging om die trend te volgen. Dit betreft vooral duurdere modellen die populair zijn voor de zakelijke lease. Compacte elektrische auto's hebben hier minder last van.



Kijk naar de lange termijn



Hoe je het ook wendt of keert, EV's zijn prijziger dan vergelijkbare modellen met een verbrandings­motor. Daar komt nog bij dat elektriciteit momenteel zo duur is, dat de kosten voor 'brandstof' niet per se lager uitvallen dan voor een benzineauto. Maar als je zonnepanelen op je dak hebt en/of een gunstig langlopend energiecontract, heb je daar geen last van. In dat geval zijn de totale kosten van de stekkerauto flink lager. Dat bleek uit vergelijkingen die wij eerder in 2022 maakten tussen de benzine- en EV-versies van onder meer de Opel Mokka en de Peugeot 208. De verschillen liepen op tot ruim 7 cent per kilometer en meer dan 100 euro per maand.



Ben jij klaar voor een elektrische auto?



Bedenk voor aankoop of jij wel echt 'EV-ready' bent. Koop geen auto waarvan de actieradius volgens de fabrieksopgave 'net genoeg' is. Onze actie­radius­­tests tonen aan dat het bijna altijd tegenvalt. En vergeet bij je berekeningen niet de eventuele installatiekosten voor een eigen laadpaal mee te nemen. Zeker nu de aanleg van openbare palen achterloopt op de verkoop van nieuwe elektrische auto's, is een eigen laadmogelijkheid ideaal als je laadstress wilt voorkomen.

Renault Zoe R110 - 2020 - 9777 km - € 19.950

Tot onze verrassing vinden we genoeg tweedehands EV's die minder dan 20.000 euro kosten. Het merendeel betreft ­Nissans Leaf van de eerste generatie en Renaults Zoe met het kleine accupakket van 22 kWh. Hun actieradius van 100 tot 150 kilometer is goed voor ritjes naar de supermarkt, maar die kun je ook per fiets afleggen. Zelfs als die niet elektrisch is. Een Renault Zoe met de accu van 41 kWh is een betere keus. Die brengt je in de winterkou ongeveer 180 snelwegkilometers ver, bij zomerse stadsritjes heeft-ie ruim het dubbele in zijn mars. Minpunt van de meeste Zoe's is dat ze een huur­accu hebben, zo ook dit exemplaar uit 2020. Bij maximaal 7500 kilometer per jaar moet je daarvoor maandelijks 69 euro aftikken. Het maandtarief voor 12.500 kilometer per jaar is 89 euro. Vergeet dit vooral niet mee te rekenen als je de Zoe met een duurdere EV vergelijkt. Grootste voordeel van de Renault Zoe: veel ruimte voor het geld.

Tesla Model 3 Standard Range Plus - 2019 - 64.673 km - € 42.900

Net als een heleboel andere merken, kampt Tesla met lange levertijden. Op een nieuwe Tesla Model 3 moet je algauw tot 2023 wachten. Veel handelaren grijpen deze situatie aan om vraagprijzen te hanteren die erg dicht bij de nieuwwaarde liggen. Ook komen we veel advertenties tegen waarin de prijs in de kopregel exclusief btw is. Irritant! Gelukkig doet de aanbieder van deze Model 3 Standard Range Plus daar niet aan mee. De vraagprijs ligt zo'n 10 mille onder de huidige nieuwprijs, inclusief de btw. Netjes, al blijft het voor de meeste particulieren een flinke schep geld. Het afwerkingsniveau van dit vroege exemplaar is minder dan bij de nieuwste Models 3, maar de actieradius is al dik in orde. Als je op 350 kilometer rekent, word je nooit teleurgesteld. Met een trekgewicht van 1000 kilo en een groot Europees vangnet van superchargers, is de Model 3 beter geschikt voor buitenlandse autovakanties dan veel concurrenten.



Opel Corsa-e - 2020 - 20.479 km - € 28.880

Met de relatief jonge Opel ­Corsa-e rijd je er strak en modern bij. Mooie 17-inch wielen, zwart dakje, led-koplampen, het zit er allemaal op. En anders dan bij sommige andere EV's, ziet niemand aan de buitenkant dat het een elektrische auto is. Behalve de doorgewinterde autospotter dan, want die weet dat de Corsa-e uitlaatloos door het leven zoeft. De aantrekkingskracht van deze Launch Edition zit hem zeker niet alleen in uiterlijkheden. Dat begint al met de prijs. Voor een nieuwe elektrische Opel Corsa betaal je minstens 33.999 euro, maar dit jong gebruikte exemplaar zit daar 5000 euro onder. Op de snelweg kwamen wij in onze actieradiustest 227 kilometer ver op een volle batterij. Alleszins redelijk voor zo'n compacte auto. En elke van die 227 kilometers heb je profijt van de klimaatregeling, een navigatiesysteem en diverse veiligheidsassistenten. Sommige auto's in deze klasse zijn ruimer, maar die zijn niet allemaal als EV leverbaar.

Kia e-Soul - 2020 - 11.713 km - € 31.935

Soms heb je van die broers. Eentje is populair onder de meisjes, voetbalt de sterren van de hemel en haalt de hoogste cijfers. De ander staat op feestjes vaker náást dan óp de dansvloer, wordt bij de gymles als laatste gekozen en gaat steevast maar nét over. Als je die wat stille broer echt leert kennen, blijkt het een aardige en slimme gast, die geweldige grappen vertelt en een kei is in vioolspelen. In de Kia-familie is de e-Soul het muurbloempje dat altijd in de schaduw heeft gestaan van de e-Niro. En toch hebben ze dezelfde aandrijflijn. Dat de Kia e-Soul minder populair is, drukt de prijzen. Voor minder dan 32 mille kun je soulmaatjes worden met deze zwarte e-Soul. Een vergelijkbare Kia e-Niro is zomaar 4000 euro duurder. Oké, de e-Soul heeft minder bagageruimte en aan het model moet je wennen. Het werkelijke bereik met de kleine accu is van beide broers grofweg gelijk: 160 tot 350 kilometer. Toch maar doorsparen voor een Kia e-Soul met 64 kWh?

Volkswagen e-Up - 2021 - 6100 km - € 22.499

Met 6100 kilometer op de teller is deze Volkswagen e-Up wat ons betreft zo goed als nieuw. Het is bovendien een vrij luxe versie, met onder meer stoelverwarming, een achteruitrijcamera en auto­matische klimaatregeling. Is een splinternieuwe Dacia Spring (vanaf ca. 21.000 euro) dan geen betere koop? Mmm ... Die heeft een kleiner accupakket, met een navenant kleiner bereik. Met zijn minimale draaicirkel en compacte buiten­maten is een Volkswagen Up sowieso al een ideale stadsauto, de elektrische versie voegt daar nog bliksemsnelle stoplichtsprints en een gunstig stadsverbruik aan toe. Dat resulteert in een actieradius van 300 kilometer, terwijl de Spring-rijder onder die omstandigheden al na ongeveer 250 kilometer aan de stekker moet. Een ander voordeel van de Volkswagen is dat-ie een stuk degelijker, minder ­blikkerig aanvoelt dan de Dacia. Maar datzelfde geldt voor een nieuwe, 115 pk sterke Volkswagen Up GTI van 24.090 euro ...

