Mercedes-baas: elektrische auto's blijven tot in lengte van dagen peperduur

Nieuws

Hoe meer elektrische auto's gebouwd worden, des te goedkoper ze worden. Althans, dat is de theorie. Mercedes-baas Ola Kallenius gelooft er niks van. Auto's met een verbrandingsmotor blijven de komende jaren veel goedkoper, zegt hij.



Ola Kallenius gaat daarmee in tegen de theorie die je veel hoort: dat het prijsverschil tussen elektrische auto's en auto's op benzine en diesel de komende jaren steeds kleiner wordt en op den duur zelfs verdampt. Maar de Mercedes-baas waarschuwde in een gesprek met Bloomberg dat batterij-elektrische voertuigen de komende jaren juist peperduur zullen blijven.



Minder winst voor Mercedes in 2024



Kallenius vertelde tegelijkertijd dat de winst van Mercedes in 2024 misschien wel gaat tegenvallen. Dat komt onder meer doordat de economie in China niet denderend draait. Verder ziet Kallenius dat de vraag naar elektrische auto's wereldwijd stagneert. Met name grote elektrische auto's, zoals de Mercedes EQE en EQS, hebben daar last van. Kleine en middelgrote elektrische auto's worden minder hard getroffen, maar die levert Mercedes niet.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Elektrische Mercedes CLA: wanneer?



Ondertussen werkt Mercedes hard aan een elektrische Mercedes CLA. De specs zijn om van te watertanden: 750 kilometer actieradius (WLTP), een verbruik van slechts 12 kWh per 100 kilometer en een snellaadvermogen van 250 kW. En ook het verwachte motorvermogen van 328 pk is geen kattenpis. Het batterijpakket komt van BYD. Wanneer de elektrische CLA op de markt komt, is alleen nog niet duidelijk. Waarschijnlijk pas in 2025.



Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle EV-ontwikkelingen!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Toch wordt de nieuwe CLA misschien wel de gamechanger. Hij komt op een nieuw platform te staan, dat goedkoper te produceren is. Daarmee wordt zijn basisprijs dus ook lager. Maar juich niet te vroeg, waarschuwt Ola Kallenius. Het duurt "nog vele jaren" voordat de prijzen vergelijkbaar zijn met die van een benzine-Mercedes.

De hoogste baas van Mercedes hield verder een pleidooi voor de verbrandingsmotor. Tot ver in de jaren dertig is Mercedes klaar om die techniek te perfectioneren, zegt Kallenius. Het einde van de benzinemotor is volgens hem nog lang niet in zicht.



Nederland is de uitzondering

Kallenius bleef somberen: over een tegenvallende winst in 2024, en over de toekomst van de EV. Hij gelooft niet dat Europa in 2030 al klaar is voor de elektrische auto. Niet alleen zijn elektrische auto's duur, ook de infrastructuur loopt tegen zijn grenzen aan.

Nederland is de uitzondering op Kallenius' sombere woorden. Vanwege relatief hoge bpm-bedragen is een Mercedes S-klasse (vanaf 134.214 euro) veel duurder dan een elektrische Mercedes EQS (vanaf 112.720 euro). Bij ons zijn de EQE en EQS dan ook populairder dan de traditionele E-klasse en S-klasse.