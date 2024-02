Nieuws

De Italiaan Massimo Frascella wordt de nieuwe hoofdontwerper van Audi. Aan hem de taak om Duits tegenwicht te bieden aan de dertien-in-een-dozijn-auto’s waarmee de Chinese merken Europa overspoelen.

Italianen lijken geboren te worden met bovengemiddeld veel stijlgevoel. De beroemdste ontwerphuizen zijn Italiaans: Bertone, Pinifarina, Giugiaro. Misschien dat Audi daarom speciaal is gaan neuzen in de kaartenbakken met Italiaanse designers.

De keuze viel op de 52-jarige Massimo Frascella, die beslist geen groentje is in de autowereld. Hij komt over van Jaguar Land Rover, waar hij sinds 2011 het ontwerpteam leidde. Onder zijn leiding kwamen de nieuwe Land Rover Defender en Range Rover tot stand. Met name de Defender is een huzarenstukje; probeer maar eens een opvolger te tekenen van een beroemd model dat bijna 70 jaar leverbaar is geweest. Wat ons betreft, tekende Frascella een nieuwe klassieker.



Elektrische Audi 100?

Massimo Frascella krijgt een op papier ondankbare taak. Technologische innovatie (AI, camera’s, radars, autonoom rijden) krijgt steeds meer invloed op het design. Tegelijk moet de Italiaan proberen om ondanks al die beperkingen herkenbare Audi’s te blijven tekenen.

Van Frascella mogen we de komende jaren auto’s verwachten zonder overbodige franje: “Voor mij is eenvoud de essentie van design. Ik zie het als mijn missie om auto’s te creëren zonder overbodige details, die niet enkel een trend volgen. Ons doel is om voor Audi een tijdloze, verfijnde vormtaal te ontwikkelen.” Als hij ook bij Audi moderne versies van beroemde klassiekers gaat tekenen, hebben we wel enkele suggesties: een elektrische Audi A2 bijvoorbeeld, of een fraaie herinterpretatie van de gestroomlijnde Audi 100 C3 uit de jaren tachtig. Of toch de eerste Audi TT of Audi Quattro …



In de sfeer van de Audi Sphere

Toch moeten we geen al te radicale koersverandering verwachten als Massimo Frascella zijn doos potloden in Ingolstadt uitpakt. Ook zijn voorganger Marc Lichte pleitte voor eenvoud toen hij in 2014 bij Audi aantrad. Waarschijnlijk gaat Frascella dan ook voortborduren op de Sphere-conceptcars die onder leiding van Lichte werden ontworpen: de Actisphere, Skysphere en Grandsphere.

Wat Marc Lichte nu gaat doen, is niet duidelijk. Audi meldt alleen dat hij een andere rol krijgt binnen de Volkswagen Group. Lichte was sinds 2014 hoofdontwerper bij Audi, daarvoor werkte hij bij Volkswagen onder meer aan de Volkswagen Golf 5, 6 en 7 en de Arteon. Zijn belangrijkste Audi-wapenfeit is de Audi e-tron GT, een elektrische Gran Turismo en volgens Lichte zelf 'de mooiste auto die ik ooit heb mogen ontwerpen'.