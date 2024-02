GM begint terug te krabbelen op EV-plannen en geeft consument de schuld

Nieuws

De Amerikaanse autoreus General Motors wil vanaf 2035 alleen maar elektrische auto's op de markt brengen. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar nu komt topvrouw Mary Barra van GM toch terug op deze belofte. Want de klant bepaalt.



Mary Barra sprak onlangs op een conferentie en zei dat de wens van GM om helemaal elektrisch te worden, kan worden belemmerd door wat consumenten willen. "Ook al hebben we gezegd dat ons aanbod van lichte voertuigen per 2035 volledig elektrisch is, zullen we ons hierbij laten leiden door de consument."

2024 is erop of eronder voor GM



Barra vertelde dat General Motors de omslag naar elektrificatie blijft maken, maar in een langzamer tempo dan van tevoren gedacht. Volgens de CEO is het dit jaar zelfs erop of eronder voor GM. De productieaantallen moeten omhoog, en de kosten omlaag. "We moeten dit jaar aantonen dat we op ons EV-platform Ultium uiteenlopende auto's kunnen bouwen, dat de consument deze wil hebben én dat ze winstgevend zijn."

Dat GM terugkrabbelt, is niet gek. Voor EV's was 2023 geen al te best jaar, Amerikaanse autodealers zijn hun EV's liever kwijt dan rijk omdat hun klanten er niet op zitten te wachten. GM, dat onder andere Cadillac, Chevrolet en Hummer onder zijn hoede heeft, is dit jaar van plan om 200.000 tot 300.000 elektrische auto's te bouwen, maar verkocht er vorig jaar nog minder dan 76.000.

GM doet Toyota na

GM gaat zich nu niet alleen op EV's richten, zoals de hierboven afgebeelde GMC Hummer, maar kiest in het vervolg voor een meersporenbeleid. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de plug-in hybride auto. GM had afscheid genomen van dit type auto, maar komt hier nu op terug en heeft aangekondigd meer geld te investeren in deze technologie. Een van de oorzaken is dat de verkoop van EV's zich nog niet op het niveau bevindt dat jaren geleden door experts voorspeld is.

GM staat niet alleen. Toyota roept al jaren dat het zich niet wil vastpinnen op één aandrijflijn. Ook deze autoreus laat zich liever leiden door de consument in plaats van overheden. Dat werpt zijn vruchten af, want voor het vierde jaar op rij was Toyota in 2023 de grootste autofabrikant door de meeste auto's te verkopen. Met Lexus en Daihatsu erbij, hebben we het over ruim 11,2 miljoen auto's. En laat de grootste afzetmarkt nou net het geboorteland van GM zijn, Amerika. Auw, dat moet GM pijn doen.