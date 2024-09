Autoverkopen augustus 2024: Nederland laat één merk keihard vallen

Nieuws

Tesla heeft het wereldwijd moeilijk, maar in Nederland gaat de Model Y nog altijd als een dolle. Ook Volvo en Toyota gaan als een dolle. Maar er is één merk dat we als een baksteen laten vallen. En niet het minste merk ... Dit zijn de trends en autoverkopen van juli 2024.



1. Verkoopcijfers Nederland augustus 2024

In augustus 2024 zijn er in Nederland 0,4 procent minder auto’s geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Het zijn er 27.623, terwijl in augustus 2023 nog 27.722 nieuwe personenauto’s een kenteken kregen.

Ook over heel 2024 gaat het niet denderend. In totaal zijn er dit jaar 247.464 personenauto’s geregistreerd. Dat is 3,7 procent minder dan in augustus 2023.

Wel gaat Nederland tegen de Europese trend in: de elektrische auto is bij ons nog steeds best populair. Er werden in augustus 9416 nieuwe EV’s geregistreerd; 3 procent meer dan een jaar geleden. In Europa neemt het marktaandeel van elektrische auto's juist af.



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

2. Bestverkochte auto augustus 2024

Ondanks de grillen van Elon Musk en de wereldwijd kelderende verkopen, weet Tesla Nederlanders nog in zijn greep te houden. De Model Y is nog altijd de bestverkochte auto van Nederland. Niet alleen in augustus, ook over heel 2024.



Top 5 verkopen augustus 2024



Tesla Model Y (1066 registraties) Volvo EX30 (944 registraties) Kia Niro (888 registraties) Kia Picanto (695 registraties) Hyundai I10 (578 registraties)

3. Kia verplettert Volkswagen

De afgelopen drie jaar waren Kia en Volkswagen verwikkeld in een spannende strijd om de koppositie in Nederland. Maar in 2024 is van spanning geen sprake. Kia is niet alleen heer en meester in augustus, met een marktaandeel van 10,1 procent (Volkswagen: 5,8 procent). Over heel 2024 werden al 24.916 Kia’s op kenteken gezet. Volkswagen blijft ver achter met een aantal van 13.806.

De grootste bedreiging voor Kia komt uit Zweden: Volvo beleeft dankzij de EX30 een topjaar en wist al meer dan 22.000 auto’s op kenteken te zetten; goed voor een tweede plek. Toyota bezet plek 3 (20.620 registraties).



4. Nederland houdt niet meer van Opel

Krasse knarren die bij een Opel-dealer werken zullen nog wel eens nostalgisch terugdenken aan 1986, toen er 92.279 Opels werden verkocht in Nederland. Waarschijnlijk had de dealer een deal met de plaatselijke koffieleverancier dat er elke dag minstens tien pakken werden geleverd voor al die klanten die een Kadett, Corsa of Ascona wilden.

In 2024 is Opel heel hard op weg het slechtste jaar ooit te noteren in Nederland: tot nu toe staan 5757 Opels op kenteken. Het laagterecord staat nu op coronajaar 2021, met een aantal van 15.375. Met 2558 registraties scoort alleen de Opel Corsa in 2024 nog aardig.



5. Verkopen Chinese merken: MG daalt, BYD in de lift

Echt indrukwekkend zijn de registraties van BYD niet (1882), maar ten opzichte van 2023 (702) vertonen de Chinezen een stijgende lijn. Bij MG is de situatie juist omgekeerd (2023: 3606; 2024: 1533): de MG4 maakte een flitsende start, maar dat kreeg geen vervolg, en ook de ZS scoort niet meer goed. Misschien dat de MG3 het tij nog kan keren.

Lynk & Co lijkt een stille dood te sterven: nieuwe modellen zijn niet in aantocht en de 01 is met zijn maandelijks opzegbare abonnement ook niet meer in trek. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal registraties met 73 procent tot 1547.