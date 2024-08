Let op! Duizenden euro's verschil tussen goedkoopste en duurste private lease-contract

Nieuws

Private lease is een handige en zorgeloze manier van autorijden, maar het is wel belangrijk dat je het juiste contract kiest. Het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste contract voor dezelfde auto kan namelijk enorm oplopen. Gelukkig bestaat onze handige private lease vergelijker.

Met een private leasecontract geniet je van het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en neemt vrijwel alle zorgen weg die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

We leggen voor drie populaire leaseauto’s van dit moment het goedkoopste en het duurste private lease-contract uit onze private lease vergelijker naast elkaar. Zo kunnen we achterhalen tot hoe hoog dit verschil kan oplopen. We gebruiken uiteraard wel hetzelfde aantal maanden (72) en een even groot kilometerpakket (5.000 kilometer) om een eerlijk vergelijk te kunnen maken. Ook selecteren we dezelfde uitvoering van de auto.

1. Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X is de populairste private lease-auto van Nederland, en is niet geheel toevallig ook een van de voordeligste opties. De Toyota Aygo X private lease je via onze vergelijker al vanaf 284 euro per maand. Hiervoor lease je de Aygo X Play. Dezelfde uitvoering is bij de duurste aanbieder verkrijgbaar vanaf 344 euro per maand. Het verschil is dus 60 euro per maand, een bedrag dat over de hele leaseperiode oploopt tot maar liefst 4320 euro.

Model Toyota Aygo X Maandbedrag goedkoopste aanbieder 284 euro Maandbedrag duurste aanbieder 344 euro Verschil per maand 60 euro Verschil in totaal 4320 euro

2. Volkswagen Polo

De Volkswagen Polo is een begrip in Nederland. Ook onder private leaseklanten is de hatchback ongekend populair. De naamloze instapper is via de private lease vergelijker te verkrijgen voor 309 euro per maand. De duurste aanbieder vraagt veel meer geld voor dezelfde auto: 392 euro per maand. Het verschil is 83 euro maandelijks, in 72 maanden loopt het op tot niet minder dan 5976 euro.



Model Volkswagen Polo Maandbedrag goedkoopste aanbieder 309 euro Maandbedrag duurste aanbieder 392 euro Verschil per maand 83 euro Verschil in totaal 5976 euro

3. Citroën ë-C3

Citroën troeft veel concurrenten af met zijn ë-C3. De hatchback is een van de eerste in zijn soort: een goedkope volwaardige EV met een respectabele actieradius. Daarom heeft de auto een vliegende start op de private lease-markt. De Citroën ë-C3 private lease je al vanaf 319 euro per maand via de vergelijker, maar voor dezelfde auto kun je ook 399 euro per maand neerleggen. Een verschil van 80 euro per maand dus, in totaal betaal je zelfs 5760 euro meer dan nodig is.



Model Citroën ë-C3 Maandbedrag goedkoopste aanbieder 319 euro Maandbedrag duurste aanbieder 399 euro Verschil per maand 80 euro Verschil in totaal 5760 euro

Private lease geld besparen

Dit artikel toont hoe nuttig onze private lease vergelijker is. Door de beste deal te kiezen voor jouw auto naar keuze kun je duizenden euro’s besparen. Zoek daarom altijd via de vergelijker van Auto Review naar jouw volgende private lease auto.