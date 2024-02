Hoge wegenbelasting en dure benzine dwingen Nederlander in kleine auto

Nieuws

In 1986 gingen mijn vriendin en ik met onze eerste auto op vakantie naar Zweden. Zij had net haar eerste baan en ik studeerde nog. Hoewel ik al jaren droomde van Saabs en Alfa Romeo's, was onze vierwieler een puur rationele aankoop geweest: een drie jaar oude Daihatsu Cuore.

Onder het minuscule motorkapje lag een tweecilindertje met 617 cc en een asfalt verschroeiende 30 pk. Bij het invoegen op de autobahn moesten we alle zeilen bijzetten om onze kei-car tussen voortdenderende Scania's en MAN's te prakken. En daar bleven we ook hangen, want in een Japans koekblik met een topsnelheid van 110 km/h, is de linkerrijstrook een mijnenveld. Maar goed, we reden wel lekker goedkoop. Met een gewicht van 568 kilo kostte de Cuore geen drol in de wegenbelasting, hij was zuinig en betrouwbaar én goedkoop te verzekeren.



Minder wegenbelasting voor een Volvo dan voor een Daihatsu



Eenmaal in Zweden, vergaapte ik me aan de prachtige natuur en het bruisende Stockholm, maar ook aan Zweedse leeftijdgenoten die massaal in Volvo's 240 en Saabs 900 rondreden. Uit navraag bleek dat ze voor deze - destijds loodzware - auto's minder wegenbelasting betaalden dan wij voor onze zakjapanner. Andere redenen van de Zweden om voor Volvo's en Saabs te kiezen, waren de goedkope onderdelen (!), de hoge restwaarde, de uitstekende verwarming - ook van de stoelen - en hun geloof in de vaderlandse techniek.

Na die eerste Cuore volgden nog vier Daihatsu's, maar inmiddels ben ik ook zeven Volvo's en drie Saabs verder. Onlangs waren mijn dochter en haar vriend aan een eerste autootje toe. Ook zij gingen voor een rationele aankoop, zij het meer uit desinteresse voor auto's dan om budgettaire redenen. Of ik hun iets kon aanraden. Dat kon ik.

Hoge wegenbelasting, kleine auto's

En wat blijkt; in veertig jaar is er nauwelijks iets veranderd voor startende automobilisten. Ze schrikken zich rot van de kosten voor wegenbelasting, verzekering en benzine, en nog steeds voeren Aziatische merken de betrouwbaarheidslijsten aan. En dus rijden dochterlief en haar vriend nu in een oude Honda Jazz. Met ruim drie keer zoveel vermogen als onze Cuore, en voorzien van klimaatregeling, cruisecontrol én stoelverwarming. Ze kunnen er dus ook rustig mee naar Zweden. Daar rijden veel van hun leeftijdgenoten trouwens nog steeds Volvo, al zie je ook nog wel een enkele diehard in een Saab.